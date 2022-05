Κόσμος

Αρπαγή 6χρονου: Ο Νορβηγός πατέρας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 - Η φωτογραφία του με το παιδί

Αποκλειστική δήλωση και φωτογραφία του με τον 6χρονο γιο του, παραχώρησε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του Ράινερ.

Ρεπορτάζ: Νίκος Τσιλιπουνιδάκης

Φωτογραφία του με τον 6χρονο Ράινερ από το σπίτι του στο Όσλο παραχώρησε αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 ο Νορβηγός πατέρας του.

Όπως δήλωσε, το παιδί είναι χαρούμενο, ευτυχισμένο κοντά στον πατέρα του αλλά και το περιβάλλον που μεγάλωσε.

Μέσω του δικηγόρου του υποστηρίζει ότι, δεν θέλει να συνεχιστεί η αντιπαράθεση με την μητέρα του παιδιού, για την οποία όπως λέει, «μπορεί να το επισκεφθεί όποτε θέλει στη Νορβηγία».

Μάλιστα τονίζει ότι, οι δυο πλευρές και μέσω των δικηγόρων τους πρέπει να βρουν μια λύση «για το καλό του παιδιού».

Υπάρχουν, όπως υποστηρίζει η πλευρά του πατέρα, δυο αποφάσεις των δικαστηρίων στη Νορβηγία που δίνουν την επιμέλεια στον πατέρα του 6χρονου.

