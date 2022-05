Οικονομία

Κλιματικός νόμος: Αποσύρθηκε η διάταξη για ασφάλιση των κτηρίων

Βελτιώσεις στον υπό συζήτηση νόμο του υπουργείου Περιβάλλοντος έγιναν από την ηγεσία, μετά τις ενστάσεις που εκφράστηκαν.

Σε ορισμένες βελτιωτικές αλλαγές στον εθνικό κλιματικό νόμο προχώρησε, πριν την ψήφιση του, η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάνοντας δεκτές ορισμένες ενστάσεις που είχαν εκφραστεί.

Από τις σημαντικότερες τροποποιήσεις, είναι η απόσυρση του άρθρου 1, τροπολογίας του Yπουργείου Περιβάλλοντος που προέβλεπε την υποχρεωτική εξαίρεση από την αναδάσωση των εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες αλλά δεν έχουν κυρωθεί στους δασικούς χάρτες.

Επίσης, αποσύρθηκε το άρθρο 23 του κλιματικού νόμου που προέβλεπε ότι από την 1η Ιανουαρίου 2025 τα νέα κτίρια που βρίσκονται σε ζώνες υψηλής τρωτότητας ασφαλίζονται υποχρεωτικά ενώ η ύπαρξη ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί προϋπόθεση για την ηλεκτροδότηση του κτιρίου. Σημειώνεται ότι ως ζώνες υψηλής τρωτότητας θεωρούνται οι περιοχές που βρίσκονται σε γεωγραφικές ζώνες υψηλής πιθανότητας πλημμύρας ή πλησίον δασικών περιοχών που χαρακτηρίζονται από υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς.

