Κοινωνία

Θεσσαλονίκη - ΑΠΘ: “πεδίο μάχης” με επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ένταση και τα επεισόδια οξύνθηκαν στο ΑΠΘ με την αστυνομία να προσωρά σε προσαγωγές.

Νέος γύρος επεισοδίων το βράδυ της Πέμπτης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που από το μεσημέρι της Πέμπτης, έχει μετατραπεί σε... εμπόλεμη ζώνη.

Ο απολογισμός των επεισοδίων ήταν τρείς τραυματίες δύο φοιτητές και ένας αστυνομικός όταν μέλη φοιτητικών σχημάτων και αστυνομικές δυνάμεις συγκρούστηκαν μπροστά στο κτίριο Βιολογίας στο υπόγειο του οποίου κατασκευαζεται βιβλιοθήκη.

Μετά το τέλος της πορείας φοιτητικών συλλόγων και αντιεξουσιαστών, κουκουλοφόροι εισήλθαν στο πανεπιστημιακό campus και επιτέθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στον χώρο μπροστά από την Γεωπονική, λίγα μέτρα μακριά από το κτίριο της Σχολής Βιολογίας, στο ισόγειο του οποίου κατασκευάζεται βιβλιοθήκη.

Οι νεαροί κουκουλοφόροι επιτέθηκαν εναντίον των αστυνομικών που περιφρουρούν τις εργασίες με μολότοφ, πέτρες, μάρμαρα αλλά και πυροτεχνήματα. Οι άνδρες των ΜΑΤ άρχισαν να τους κυνηγούν ενώ οι κουκουλοφόροι έχοντας ορμητήριο τους θάμνους αλλά και διάφορα άλλα σημεία συνεχίζουν να πετούν πέτρες και μολότοφ. Η αστυνομία τους απώθησε χρησιμοποιώντας χημικά.

Η αστυνομία, προχώρησε σε τουλάχιστον τρεις προσαγωγές μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν νωρίτερα σήμερα, τόσο εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, όσο και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και την οδό Εγνατία.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς – 5χρονη: Η μαρτυρία του καπετάνιου που εντόπισε το κοριτσάκι στην θάλασσα (βίντεο)

Bullying - 11χρονος: οι απειλές, η μητέρα του και η έρευνα στο περιβάλλον του (βίντεο)

Καταγγελία για πνιγμό βρέφους στο Παίδων