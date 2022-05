Αθλητικά

Roland Garros - Τσιτσιπάς: πρόκριση... “θρίλερ” στον επόμενο γύρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άντεξε στην πίεση και νίκησε ο Τσιτσιπάς, 3-1 τον Κόλαρ, κερδίζοντας την πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Παρότι ακόμη δεν έχει βρει καλό ρυθμό και η απόδοσή του παρουσιάζει αρκετά «σκαμπανεβάσματα», ο Στέφανος Τσιτσιπάς, πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στο Roland Garros και αυτή με αρκετά δύσκολο τρόπο, επί του Τσέχου Ζντένεκ Κόλαρ με 3-1 σετ (6-3, 7-6, 6-7, 7-6) και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του φημισμένου Grand Slam.

Ο Έλληνας πορωταθλητής αν και προηγήθηκε 2-0 δεν «καθάρισε» το ματς, με αποτέλεσμα να δώσει τη δυνατότητα στον αντίπαλό του να μειώσει και να φτάσει μία ανάσα από το 2-2 στα σετ, κάτι που εάν συνέβαινε σαφώς και θα έφερνε σε ακόμη πιο δύσκολη θέση το νο4 του κόσμου. Τελικά μετά από 4 ώρες και 8 λεπτά αγώνα έφτασε στη νίκη απέναντι στον αξιόμαχο Κόλαρ και για 4η σερί σεζόν θα βρεθεί στους «32» του Roland Garros.

Το Σάββατο (28/5), ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον 23χρονο Σουηδό, Μίκαελ Ίμερ (νο95 στον κόσμο), ο οποίος απέκλεισε νωρίτερα τον Ντάνιελ Έβανς, με 6-3, 3-6, 6-2, 6-3.

Σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας με τον Λορέντσο Μπουζέτι, όπου βρέθηκε να χάνει 2-0 και χρειάστηκε υπερπροσπάθεια στη συνέχεια για να φτάσει στην ανατατροπή, ο 23χρονος πρωταθλητής παρουσιάστηκε βελτιωμένος και πιο... υποψιασμένος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης.

Μπήκε δυνατά, έκανε εύκολα το 1-0 (6-3), αλλά και πάλι στην πορεία του αγώνα έκανε αρκετά λάθη με αποτέλεσμα να δώσει την ευκαιρία στον Κόλαρ να μπει δυνατά στη διεκδίκηση του δεύτερου σετ. Ο Τσιτσιπάς, που βρέθηκε να χάνει με 4-1 στα game, ισοφάρισε σε 4-4 και τα πάντα κρίθηκαν στο tie break, όπου κατάφερε να φτάσει στο 2-0 με 7-6 (8).

Η μάχη συνεχίστηκε και στο τρίτο σετ, με τους δύο «μονομάχους» να βαδίζουν «χέρι χέρι» σε όλη τη διάρκειά του. To νο134 της παγκόσμιας κατάταξης, ο οποίος προερχόταν από τους προκριματικούς και από τέσσερα ματς στο τουρνουά κι έχοντας κάνει την έκπληξη στην πρεμιέρα απέναντι στον Πούιγ, κατάφερε να σταθεί όρθιος στο tie break και με 7-6 (3) να μειώσει σε 2-1 και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Η εξέλιξη του ματς και τα μεγάλα χτυπήματα που έβρισκε ο 27χρονος Τσέχος εκνεύρισαν τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος έχασε τη ψυχραιμία του κι αυτό φάνηκε όταν έκανε το break στο 5ο game του 4ου σετ και προηγήθηκε με 3-2. Στη συνέχεια δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το σερβίς του κι ενώ είχε την ευκαιρία για το 4-2, ο αντίπαλός του ισοφάρισε σε 3-3.

Όπως συνέβη και στα δύο προηγούμενα σετ, οι δύο τενίστες κράτησαν τα σερβίς τους κι έλυσαν ξανά τις διαφορές τους στο tie break για τρίτη σερί φορά στο ματς. Ο Έλληνας τενίστας βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο» και πίσω στο σκορ με 6-2, αλλά δεν το έβαλε κάτω και με 5 συνεχόμενους πόντους δεν επέτρεψε στον Κόλαρ να ισοφαρίσει. Ο Τσέχος έκανε το 7-7, αλλά ο Τσιτσιπάς είχε το μομέντουμ κι έφτασε στη νίκη με 9-7.

Το Σάββατο (28/5), ο Στέφανος θα αντιμετωπίσει τον 23χρονο Σουηδό, Μίκαελ Ίμερ (Νο95), ο οποίος απέκλεισε νωρίτερα μέσα στην ημέρα, τον Νο29 του ταμπλό, Ντάνιελ Έβανς, με 6-3, 3-6, 6-2, 6-3.

Ειδήσεις σήμερα:

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Τραυματίες και αντιδράσεις

Αρπαγή 6χρονου: Ο Νορβηγός πατέρας αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 - Η φωτογραφία του με το παιδί

Depeche Mode: Πέθανε ο Andy Fletcher