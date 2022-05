Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Υπό τον Πρωθυπουργό συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Η ατζέντα των θεμάτων.

Στις 11:00, θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο,

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο 2022 Ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για: α) Τις εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, β) τη 14η έκθεση αξιολόγησης στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας και την

Εισήγηση από τον Υπουργό Επικρατείας Γιώργο Γεραπετρίτη, παρουσία του Προέδρου της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης Γεώργιου Σταυρόπουλου, για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής

Παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, τον αναπληρωτή Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο σχετικά με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες: α) Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, β) Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων, γ) Ενσωμάτωση Κοινοτικής Οδηγίας για τη φορολόγηση αμυντικών δαπανών, δ) Ζητήματα ενιαίου μισθολογίου

Παρουσίαση από τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη των νομοθετικών πρωτοβουλιών για την εξυγίανση και αξιοποίηση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας

και Ελευσίνας Παρουσίαση από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη των νομοθετικών πρωτοβουλιών: (α) Οργάνωση και λειτουργία Εθνικής Μονάδας πληροφοριών και αδειοδότησης ταξιδιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ETIAS), (β) Θέσπιση νέας κατηγορίας εθνικής θεώρησης εισόδου εξάμηνης διάρκειας σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου

Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο του νομοσχεδίου για τη μέριμνα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και την οργάνωση της Εθνοφυλακής

Παρουσίαση από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη και την αναπληρώτρια Υπουργό Μίνα Γκάγκα του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας και την ιατρική εκπαίδευση

Παρουσίαση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα ερανιστικού νομοσχεδίου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παρουσίαση από τον Υπουργό Επικρατείας Κυριάκο Πιερρακάκη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.