“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Παπαδοπούλου: οι “Απαράδεκτοι”, ο Μπονάτσος και η ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας μίλησε για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην προσωπική της ζωή, αλλά και στην τηλεόραση.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του ΑΝΤ1 ήταν την Πέμπτη η Δήμητρα Παπαδοπούλου, μιλώντας για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Η ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική της ζωή και στην οικογένεια της, απαντώντας και στο γιατί δεν έχει παντρευτεί.

Μίλησε για την τηλεόραση, από την οποία απέχει επί μακρόν, εκφράζοντας την άποψη της και για την σημερινή κατάσταση της τηλεόρασης.

Αναφέρθηκε στην επιθεώρηση και σε πολλούς συναδέλφους της, αρκετοί εκ των οποίων, όπως ο Θοδωρής Αθερίδης μίλησαν για εκείνη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω».

Ειδική ήταν η αναφορά της στην μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία της σειράς «Απαράδεκτοι», λέγοντας πως έκανε ψυχοθεραπεία για να διαχειριστεί την επιτυχία της, ενώ μίλησε με αγάπη για τον Βλάση Μπονάτσο.

«Δεν εισέπραξα φυσιολογικά την επιτυχία. Ταράχτηκα πολύ, γιατί ήμουν ένα πολύ μοναχικό και περιθωριακό παιδί. Έμενα στα Εξάρχεια με πολύ κλειστές παρέες και ξαφνικά με την επιτυχία αυτή, με σταματούσε ο κόσμος και μου έλεγε “Γεια σου Δήμητρα”, που δεν είναι απλό. Τα ‘παιξα. Ήταν πολύ μεγάλο δώρο για να μπορέσω να το διαχειριστώ για την ηλικία μου και το background», είπε αρχικά η Δήμητρα Παπαδοπούλου.

Συμπλήρωσε πως «εγώ πήγα ανάποδα. Δεν καβάλησα το καλάμι. Κρύφτηκα, σηκώθηκα κι έφυγα, κλείστηκα στο σπίτι μου, πήγα σε ψυχοθεραπεία… Σκεφτόμουν πως να διαχειριστώ όλο αυτό το πράγμα, που ενώ ήμουν ένα παιδί που θα μπορούσα να σηκωθώ να κάνω πλάκα στον απέναντι… Ξαφνικά δεν μπορούσα γιατί στην ουσία ήξεραν όλοι ποια είμαι κι όλο αυτό με καπέλωνε. Άρα δεν μπορούσε να βγει ούτε η τρέλα μου, δεν μπορούσα να περάσω ωραία. Αν δεν μιλούσα στους ανθρώπους με έλεγαν σνομπ».

Για τον Βλάσση Μπονάτσο, η Δήμητρα Παπαδοπούλου είπε μεταξύ άλλων, «σαν τώρα να μου μιλάει τώρα. Δεν θυμόμουν τα λόγια αυτά. Είναι εδώ, είναι εδώ, είναι εδώ».

