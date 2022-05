Κοινωνία

Κορωπί: Χειροπέδες στον “Galactico” της κοκαΐνης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακάλυψαν οι αστυνομικοί κατά την έφοδο τους σε σπίτι, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού.

Ένας 27χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, μετά έφοδο –παρουσία εισαγγελέα – στο σπίτι του στην περιοχή του Κορωπίου.

Οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είχαν πληροφορίες ότι εμπλέκεται σε διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης, οι οποίες επιβεβαιώθηκαν πλήρως.

Μάλιστα, δεν πρόκειται για μία… τυχαία σύλληψη, αλλά γι’ αυτή του… Galactico της κοκαΐνης όπως φαίνεται από τα αυτοκόλλητα που εντοπίστηκαν πάνω σε συσκευασίες ναρκωτικών και γράφουν «Galacticos».

Ένα άλλο αυτοκόλλητο γράφει Fenix και έχει το σύμβολο «#1», προφανώς για να προσδιορίσει την ποιότητα των προϊόντων του. Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 594 γραμμ. κοκαΐνης, 13,5 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, πιστόλι με δύο γεμιστήρες και 13 φυσίγγια, αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα και το χρηματικό ποσό των 560 ευρώ, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Παπαδοπούλου: οι “Απαράδεκτοι”, ο Μπονάτσος και η ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Τέξας: πέθανε από ανακοπή ο σύζυγος δασκάλας που σκοτώθηκε στο μακελειό

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 168 σημεία