Αθλητικά

Europa Conference League - Ρόμα: αποθέωση στην Ρώμη για την κάτοχο του τροπαίου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες χιλιάδες φίλοι της ομάδας πανηγύρισαν ξέφρενα στους δρόμους της αιώνιας πόλης, την κατάκτηση του τίτλου, από την ομάδα του Μουρίνιο.

Μία συγκλονιστική υποδοχή επεφύλαξαν περίπου 100.000 φίλοι της Ρόμα, στους ποδοσφαιριστές των «τζιαλορόσι» που θριάμβευσαν το βράδυ της Τετάρτης (25/5) στον τελικό με την Φέγενορντ, κατακτώντας το πρώτο Europa Conference League.

?? Jose Mourinho | ROMA ???? pic.twitter.com/ICoN8ASs8B — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022

?? E si prosegue a Trigoria ?? pic.twitter.com/loZgazWDb6 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 26, 2022

Το πρώτο «πάρτι» στήθηκε στις εξέδρες της «Arena Kompatare» των Τιράνων και η συνέχεια δόθηκε στην «Αιώνια Πόλη», που... πλημμύρισε από χιλιάδες φίλους της Ρόμα, που πανηγύρισαν το πρώτο τρόπαιο του συλλόγου μετά το 2008.

Το ανοιχτό διώροφο λεωφορείο της Ρόμα στο οποίο είχαν επιβιβαστεί οι παίκτες και ο Ζοσέ Μουρίνιο ξεκίνησε την πορεία του Θέρμες του Καρακάλλα (από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα λουτρών στην αρχαία Ρώμη), για να φτάσουν στον Μέγα Ιππόδρομο και από εκεί στο Κολοσσαίο, γνωρίζοντας την αποθέωση απ’ τον κόσμο που ζητούσε με συνθήματα προς τη διοίκηση και την απόκτηση του... Πάουλο Ντιμπάλα, ο οποίος μένει ελεύθερος απ’ τη Γιουβέντους.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ενώπιος Ενωπίω” - Δήμητρα Παπαδοπούλου: οι “Απαράδεκτοι”, ο Μπονάτσος και η ψυχοθεραπεία (βίντεο)

Τέξας: πέθανε από ανακοπή ο σύζυγος δασκάλας που σκοτώθηκε στο μακελειό

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 168 σημεία