Ουκρανία - Ζελένσκι: η Ρωσία διαπράττει “γενοκτονία” στο Ντονμπάς

Οι κατηγορίες του Ζελένσκι προς τον Πούτιν, η απάντηση του Λαβρόφ για την διαπραγμεύτευση και το "πράσινο φως" για το λιμάνι της Μαριούπολης.

Ο Oυκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε την Ρωσία ότι διαπράττει «γενοκτονία» στο Ντονμπάς, στο ανατολικό τμήμα της χώρας του.

«Η επίθεση σε εξέλιξη των δυνάμεων κατοχής στο Ντονμπάς μπορεί να κάνει την περιφέρεια ακατοίκητη», είπε ο κ. Ζελένσκι κατά τη διάρκεια του καθημερινού μαγνητοσκοπημένου διαγγέλματός του τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις πως έχουν βαλθεί να μετατρέψουν «σε στάχτες» πολλές πόλεις της περιφέρειας αυτής.



Η Ρωσία επιδίδεται σε «εκτοπισμούς» και «μαζικές δολοφονίες αμάχων» στο Ντονμπάς, συνέχισε ο κ. Ζελένσκι, για τον οποίο «όλα αυτά (...) είναι προφανώς πολιτική γενοκτονίας που διαπράττεται από τη Ρωσία».



Οι κατηγορίες που εξακόντισε ο κ. Ζελένσκι αντικατοπτρίζουν αυτές της Ρωσίας, η οποία δικαιολόγησε την εισβολή στην ουκρανική επικράτεια από την 24η Φεβρουαρίου επικαλούμενη την ανάγκη να αποτρέψει τη «γενοκτονία» που διέπραττε κατ’ αυτή η Ουκρανία με στόχο τον ρωσόφωνο πληθυσμό του Ντονμπάς.



Τον Απρίλιο, το ουκρανικό κοινοβούλιο υιοθέτησε ψήφισμα που χαρακτηρίζει «γενοκτονία» τις ενέργειες του ρωσικού στρατού στη χώρα και καλεί όλες τις χώρες του κόσμου και τους διεθνείς οργανισμούς να κάνουν το ίδιο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν έχει επίσης χρησιμοποιήσει αυτόν τον όρο.

Ρωσία: το Κίεβο δεν έχει καμία πρόθεση να διαπραγματευτεί

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε χθες Πέμπτη τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πως δεν έχει την παραμικρή πρόθεση να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα και τη Δύση ότι υποστηρίζει το Κίεβο στη στάση του αυτή.

Ο κ. Ζελένσκι έχει πει ότι θα διαπραγματευτεί μόνο απευθείας με τον Ρώσο ομόλογό του, τον Βλαντίμιρ Πούτιν, και μόνο αν προηγουμένως οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις υποχωρήσουν στα προπολεμικά σύνορα.

«Βολεύει τη Δύση να υποστηρίζει αυτή την αδιαλλαξία», η οποία από «λογική» σκοπιά «δεν στέκει και πολύ καλά», έκρινε ο Ρώσος ΥΠΕΞ σε δηλώσεις του στην αραβική υπηρεσία του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RT.

