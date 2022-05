Κοινωνία

Κλοπή αυτοκινήτων: Χειροπέδες σε πολυμελή συμμορία (βίντεο)

Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν οι δράστες που έκλεβαν αυτοκίνητα και τα διέλυαν, για να τα πουλήσουν ως ανταλλακτικά.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, σε Βύρωνα και Νέο Κόσμο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, έξι Έλληνες, που είχαν συστήσει συμμορία που διέπραττε κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, τα μέλη της συμμορίας προέβαιναν σε κλοπές οχημάτων, τα οποία μετέφεραν στη συνέχεια σε αποθήκες συνεργείων στον Βύρωνα και στον Νέο Κόσμο για να τα αποσυναρμολογήσουν, να αφαιρέσουν εξαρτήματα-ανταλλακτικά και να τα διαθέσουν προς πώληση.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις κλοπές αυτοκινήτων.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις εν λόγω αποθήκες συνεργείων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 αυτοκίνητα ίδιας μάρκας

πλήθος εξαρτημάτων και ανταλλακτικών

τα χρηματικά ποσά των 4.800 ευρώ και 6.250 ρούβλια Ρωσίας και

μαχαίρι

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

