Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Ταρακουνήθηκε η Ινδονησία και η νήσος Τιμόρ από την ισχυρότατη δόνηση, η οποία σημειώθηκε στην περιοχή.

Σεισμική δόνηση 6,1 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Τιμόρ, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών, και ενδέχεται να προκαλέσει τσουνάμι.

Η δόνηση έγινε σε εστιακό βάθος 51,4 χιλιομέτρων, 51,4 χιλιόμετρα από το ανατολικό άκρο της νήσου Τιμόρ, που ανήκει εξ ημισείας στο Ανατολικό Τιμόρ και στην Ινδονησία.

Υπηρεσία παρακολούθησης των τσουνάμι ανέφερε ότι ο σεισμός μπορεί να «προκαλέσει τσουνάμι στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού».

Το Ανατολικό Τιμόρ βρίσκεται πάνω στον λεγόμενο Δακτύλιο της Φωτιάς του Ειρηνικού Ωκεανού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και καταγράφεται έντονη σεισμική δραστηριότητα.

Τον Φεβρουάριο, σεισμός ισχύος 6,2 βαθμών βόρεια της Σουμάτρας, στη γειτονική Ινδονησία, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι.

Το 2004, πολύ ισχυρός σεισμός 9,1 βαθμών έπληξε τις ακτές της Σουμάτρας και προκάλεσε τσουνάμι το οποίο σκότωσε κάπου 220.000 ανθρώπους σε όλη την περιοχή, τους 170.000 στην Ινδονησία.

Το Ανατολικό Τιμόρ, με 1,3 εκατ. κατοίκους, είναι το νεαρότερο κράτος της νοτιοανατολικής Ασίας, πρόσφατα εόρτασε την 20ή επέτειο από την ανεξαρτησία του.

Η άλλοτε πορτογαλική αποικία απέκτησε την ανεξαρτησία της από την Ινδονησία το 2002, έπειτα από 24 χρόνια κατοχής.

Η οικονομία της, βασικά αγροτική, υπέστη βαρύ χτύπημα από την πανδημία του νέου κορονοϊού. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το 42% του πληθυσμού του Ανατολικού Τιμόρ ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.

