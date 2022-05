Κοινωνία

Πειραιάς - 5χρονη: “Το ένστικτο μου και ο Άγιος Νεκτάριος έσωσαν το κορίτσι” (βίντεο)

Ο πλοίαρχος που αντιλήφθηκε το κορίτσι να επιπλέει αναίσθητο στην θάλασσα, μέσα στο λιμάνι, περιγράφει το περιστατικό, στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” του ΑΝΤ1.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε το πρωί της Παρασκευής ο Απόστολος Λαζαρίδης, καπετάνιος του πλοίου «Άγιος Νεκτάριος», σχετικά με την 5χρονη που σώθηκε σαν από θαύμα, αφού την διέκρινε να επιπλέει στην θάλασσα, χωρίς τις αισθήσεις της.

‘Όπως είπε ο κ. Λαζαρίδης, την ώρα του απόπλου αντιλήφθηκε το παιδί να επιπλέει στο νερό, σε απόσταση περίπου 60 μέτρων από το σημείο, όπου βρισκόταν ο ίδιος.

«Φώναξα «άνθρωπος στην θάλασσα» και έσπευσα να ειδοποιήσω το Λιμεναρχείο, ενώ ετοιμαζόμουν να πηδήξω στο νερό για να πάω στο παιδί», είπε ο πλοίαρχος, συμπληρώνοντας ότι άμεσα έφθασε κοντά στο παιδί το στέλεχος του Λιμενικού, που έπεσε στο νερό και έβγαλε στον προβλήτα την 5χρονη, ασκώντας της στην συνέχεια τεχνικές καρδιοαναπνευστικής αναζωογόννησης, χάρη στις οποίες το κορίτσι επανήλθε στην ζωή και η ζωή της δεν κινδύνευσε περαιτέρω.

Ο πλοίαρχος επεσήμανε πως αυτό που έσωσε το κορίτσι ήταν το ένστικτο του, καθώς «θα μπορούσε να είναι μια σακούλα. Το ένστικτο μου όμως και πιστεύω το όνομα του πλοίου, ο Άγιος Νεκτάριος, βοήθησαν… Ετοιμαζόμουν να πηδήξω από την κουπαστή, από ύψος 14 μέτρα από την θάλασσα, αλλά ήρθε γρήγορα το λιμενικό. Όλοι οι ναυτικοί είναι άξιοι και πιστεύουν στον θεό».

«Δεν είδα την μητέρα καθόλου, ήρθε αργότερα η μητέρα, είχε πάθει σοκ και η μητέρα», συμπλήρωσε.

Την Πέμπτη, το δικαστήριο τιμώρησε με ποινή φυλάκισης την μητέρα, ενώ η υγεία του κοριτσιού παρουσιάζει βελτίωση και σύντομα θα λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο, στο οποίο μεταφέρθηκε αμέσως μετά την ανάσυρση του από την θάλασσα.

