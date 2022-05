Κοινωνία

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)

Σοκ και μεγάλη ανησυχία προκαλεί το βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο άνδρας να ακολουθεί τον μαθητή.

Ανησυχία προκαλεί το βίντεο στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να ακολουθεί έναν 11χρονο μέχρι το σπίτι του και να τον κλέβει.

Το βίντεο καταγράφηκε στον Πειραιά και όπως φαίνεται, το παιδί δεν είχε καταλάβει πως τον ακολουθεί ο άνδρας.

Όταν έφτασαν έξω από το σπίτι του μαθητή, ο κλέφτης τον έσπρωξε, μπήκε στο σπίτι, άρπαξε ό,τι βρήκε και εξαφανίστηκε.

Το παιδί ενημέρωσε τους γονείς του ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν οι εκπαιδευτικοί και η ΕΛ.ΑΣ. Για κακή τύχη του δράστη οι κινήσεις του έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας, και είναι στη διάθεση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Πηγή: kanaliena.gr

