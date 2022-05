Πολιτισμός

Μπαμπινιώτης για “Turkaegran”: Μείγμα παραφροσύνης και επαίσχυντης προπαγάνδας από τους Τούρκους

Ο καθηγητής Γλωσσολογίας αναλύει τα «φαιδρά κι επικίνδυνα» του Ερντογάν και κάνει λόγο για «διεθνή ντροπή».

Ο διακεκριμένος καθηγητής Γλωσσολογίας, Γιώργος Μπαμπινιώτης, σε ανάρτηση του στα social media, σχολιάζει την τουριστική καμπάνια του τουρκικού οργανισμού τουρισμού με την ονομασία «Turkaegean», με οργισμένο ύφος.

Ο κ. Μπαμπινιώτης κάνει λόγο για μείγμα παραφροσύνης και επαίσχυντης προπαγάνδας από πλευράς της Τουρκίας, τονίζοντας ότι “βαφτίζουν” το Αιγαίο “Τουρκοαιγαίο” όταν την ίδια τη ρίζα της λέξης, το “Ege” το είχαν δανειστεί από τα ελληνικά από τότε που εμφανίστηκαν στην περιοχή και γνώρισαν το Αιγαίο πέλαγος.

“Σαν τα άλλα φαιδρά κι επικίνδυνα του Ερντογάν: “η θάλασσά μας” ή “γαλάζια πατρίδα” για την Μεσόγειο Θάλασσα! Όταν τον 16ο και 17ο αιώνα οι Τούρκοι την αποκαλούσαν “Θάλασσα των Ελλήνων” και “Λευκή Θάλασσα“” προσθέτει ο κ. Μπαμπινιώτης κάνοντας λόγο για διεθνή ντροπή.

