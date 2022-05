Life

Ρόδος - Καταγγελία για βιασμό: Τι λέει η 21χρονη και τι δηλώνει ο πρώην παίκτης ριάλιτι

Τι δήλωσε ο καταγγελλόμενος αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό”, όπου μεταδόθηκε και η δήλωση της 21χρονης, για όσα έχει καταθέσεις στις Αρχές ότι συνέβησαν.

«Είμαι αθώος. Δεν μπορώ να καταλάβω τα αρρωστημένα κίνητρα αυτής της γυναίκας. Είχε εντυπωσιαστεί, επειδή είχα πολλούς ακόλουθους στο Instagram και μου το έλεγε συνεχώς. Δεν ξέρω εάν το κάνει για να προβληθεί η ίδια», δήλωσε αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο 30χρονος πρώην παίκτης ριάλιτι, ο οποίος συνελήφθη μετά απο την καταγγελία 21χρονης Αγγλίδας για βιασμό.

Ο 30χρονος, ο οποίος έγινε ευρέως γνωστός από την συμμετοχή του σε ριάλιτι και τηλεοπτική εκπομπή, εργάζεται ως υπάλληλος υποδοχής σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Λίνδου, όπου γνώρισε την αλλοδαπή. Αφού συνομίλησαν για ώρα, της πρότεινε κι εκείνη δέχτηκε, να διασκεδάσουν μαζί σε άλλο νυχτερινό κέντρο.

Ωστόσο, καταγγέλλεται πως την οδήγησε σε ένα εγκαταλειμμένο οίκημα, όπου σύμφωνα με την καταγγέλλουσα την βίασε. Όπως υποστηρίζει ο 30χρονος όμως, ήρθαν σε ερωτική επαφή με την συναίνεσή της.

Η δήλωση της 21χρονης

Η εκπομπή «Το Πρωινό» μετέδωσε όσα είπε η 21χρονη Αγγλίδα, σχετικά με την καταγγελία της, αναφέροντας σχετικά τα εξής:

«Είμαι συντετριμμένη συναισθηματικά και ψυχολογικά. Ο κατηγορούμενος με οδήγησε σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που βρίσκεται λίγα μέτρα από το κλαμπ που διασκεδάζαμε. Με φίλησε και έβαλε @@@@. Πανικοβλήθηκε, προσπάθησα να αποτραβηχτώ, ένιωθα φόβο και ταραχή. Με σήκωσε ψηλά και διείσδυσε με βία μέσα μου, φυσικά χωρίς προφύλαξη. Του είπα ότι δεν ήθελα τίποτα από όσα έκανε και να με αφήσει να φύγω. Άλλωστε το κατάλαβε και ο ίδιος και μου ζητούσε να παραμείνω ώστε να @@@@, αλλά εγώ επέμεινα ότι ήθελα να φύγω. Τελικά με άφησε να φύγω, βρήκα τις φίλες μου και φύγαμε κατευθείαν με ταξί προς το ξενοδοχείο. Η φίλη μου, μού είπε ότι με έψαχνε και υπάλληλοι της επιχείρησης της έλεγαν ότι “η φίλη σου είναι σε καλά χέρια”. Αισθανόμουν απίστευτα βρώμικη, σιχαινόμουν τον εαυτό μου και μπήκα αμέσως για ντουζ. Σκέφτηκα να βάλω τέλος στη ζωή μου, αλλά πρόλαβε και με σταμάτησε μία από τις φίλες μου. Θέλω πραγματικά αυτός ο άνθρωπος να τιμωρηθεί παραδειγματικά».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

