Παράξενα

Αγία Παρασκευή: Πύθωνας έκοβε βόλτες σε σαλόνι διαμερίσματος! (εικόνες)

Σοκαρισμένοι από το μεγάλο ερπετό οι ένοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε τους ειδικούς οι οποίοι απομάκρυναν το ερπετό.

Τρομοκρατήθηκαν οι ένοικοι ενός διαμερίσματος στην Αγία Παρασκευή, όταν είδαν ένα μεγάλο πύθωνα να κόβει βόλτες στο σαλόνι τους.

Σε κατάσταση σοκ ειδοποίησαν την Αστυνομία, η οποία με τη σειρά της ενημέρωσε ειδικούς οι οποίοι έσπευσαν για να απομακρύνουν το ερπετό.

Το φίδι μπήκε σε ένα κουτί και παραδόθηκε στον Σύλλογο Ζωοφίλων Αγίας Παρασκευής με τελικό προορισμό το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.

