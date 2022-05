Life

Δίκη Φιλιππίδη: Ένταση ανάμεσα σε Δροσάκη - Νίνου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση των αστυνομικών ζήτησε ο γιός του ηθοποιού, μετά από όσα του είπε η μητέρα του ό,τι συνέβησαν στον διάδρομο του δικαστηρίου.

Ένταση επικράτησε έξω από την δικαστική αίθουσα, όπου εκδικάζεται η υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη, ο οποίος κατηγορείται για βιασμούς και απόπειρα βιασμού σε βάρος συναδέλφων του.

Το «επεισόδιο» είχε ως πρωταγωνίστριες την Λένα Δροσάκη, δηλαδή μία από τις κατηγόρους του Πέτρου Φιλιππίδη και την σύζυγο του κατηγορούμενου, Ελπίδα Νίνου, ενώ αργότερα στο «κάδρο» μπήκε και ο γιός του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρης.

Έξω από την Αίθουσα του δικαστηρίου βρισκόταν η Ελπίδα Νίνου, αφού ως μάρτυρας υπεράσπισης δεν μπορεί να παρακολουθεί την δίκη, μέχρι να καταθέσει η ίδια. Από τον διάδρομο πέρασε κάποια στιγμή και η Λένα Δροσάκη.

Όπως μεταδόθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό», στο διάλειμμα της δίκης, ο Δημήτρης Φιλιππίδης πληροφορήθηκε από τη μητέρα του ότι η Λένα Δροσάκη, όπως ισχυρίστηκε, την έσπρωξε στο διάδρομο.

Αμέσως, ο Δημήτρης Φιλιππίδης πλησίασε έναν αστυνομικό και μαζί κινήθηκαν προς το μέρος της Λένας Δροσάκη, την έδειξε και είπε "Αυτή η κυρία έσπρωξε τη μητέρα μου στον διάδρομο".

Η Λένα Δροσάκη απάντησε ότι απλά περπατούσαν στον διάδρομο και "έπεσαν η μία επάνω στην άλλη καθώς περπατούσαν".

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)

Αλλαγές στα ΑΕΙ: Οδηγός με 17 ερωτήσεις - απαντήσεις για το νομοσχέδιο