Θεοδωρικάκος για ΑΠΘ: Να σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να δίνει πολιτική κάλυψη στους μπαχαλάκηδες

Διαβεβαίωσε πως η Αστυνομία θα παραμείνει στο ΑΠΘ μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βιβλιοθήκης

Να σταματήσει να δίνει πολιτική κάλυψη στους «μπαχαλάκηδες» κάλεσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος τον ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής. Ο κ. Θεοδωρικάκος ξεκαθάρισε πως οι αστυνομικές δυνάμεις θα παραμείνουν στον χώρο του ΑΠΘ, όσο χρειαστεί, για να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βιβλιοθήκης και να παραδοθεί στους φοιτητές και τους καθηγητές.

Αναλυτικά η τοποθέτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

Τα Πανεπιστήμια είναι χώροι και πρέπει κυρίως να είναι χώροι γνώσης, έρευνας, ελευθερίας, επικοινωνίας. Γι’ αυτό το λόγο είναι απαίτηση της κοινωνίας, είναι απαίτηση των φοιτητών, είναι απαίτηση των παιδιών μας που είναι στα Πανεπιστήμια, είναι απαίτηση των καθηγητών και των Πρυτανικών Αρχών, είναι απαίτηση του Ελληνικού Λαού να είναι χώροι ασφαλείς, να είναι χώροι που δεν επιτρέπεται η βία, η εγκληματικότητα και η παραβίαση των Νόμων. Αυτή την αυτονόητη αλήθεια, προτεραιότητα και ανάγκη της κοινωνίας, αυτή την αυτονόητη προϋπόθεση για την πρόοδο και την αναβάθμιση του Ελληνικού Πανεπιστημίου ακολουθεί η Κυβέρνησή μας.

Η Αστυνομία βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης για να διασφαλίσει την κατασκευή βιβλιοθήκης που έχει αποφασίσει η Πρυτανική Αρχή. Και θα περίμενα απ’ την Αξιωματική Αντιπολίτευση να πει ότι δεν είναι πρόοδος να καταστρέφονται οι βιβλιοθήκες στα Πανεπιστήμια. Θα περίμενα να πείτε ότι δεν είναι πρόοδος να καίγονται βιβλία και να καταστρέφονται βιβλιοθήκες. Αυτά είναι για άλλους και σε άλλες εποχές και εσείς τα καλύπτετε. Με την στάση σας, την συμπεριφορά σας. Και είναι εξαιρετικά λυπηρό, σε μία εποχή που οι Έλληνες οφείλουμε να είμαστε ενωμένοι όσο ποτέ, έναντι κινδύνων και προκλήσεων που εκδηλώνονται διαρκώς στην ταραγμένη γειτονιά μας και στην ταραγμένη εποχή που βρισκόμαστε.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει συρόμενος από ό,τι πιο αναχρονιστικό υπάρχει στο εσωτερικό του, σε μία πρωτοφανή τεχνητή όξυνση και στην πολιτική κάλυψη μπαχαλάκηδων, οι οποίοι θέλουν να διαλύσουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Εμείς αυτό δεν πρόκειται να το επιτρέψουμε. Εκφράζουμε την συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων, εκφράζουμε τη μεγάλη πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής, εκφράζουμε τους φοιτητές και τους καθηγητές που θέλουν ασφαλή πανεπιστήμια. Η αστυνομία θα παραμείνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης μέχρι να ολοκληρωθεί η κατασκευή της βιβλιοθήκης.

Και θέλω, εν ονόματι της λογικής, να ζητήσω από την αξιωματική αντιπολίτευση έστω και τώρα να αναθεωρήσει τη στάση της, να σταματήσει την προκλητική πολιτική κάλυψη των βιαιοτήτων, ειδικά σήμερα και αύριο. Όπου έχουν εξαγγελθεί στη Θεσσαλονίκη και μέσα στο πανεπιστήμιο δράσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε νέες προσπάθειες καταστροφής της βιβλιοθήκης. Να ξέρετε ένα πράγμα: Είμαστε αποφασισμένοι, γιατί αισθανόμαστε ότι έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και ότι έχουμε με το μέρος τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού σε αυτό το θέμα.

