“Το Πρωινό” - Χάρης Ρώμας: υποψήφιος Δήμαρχος με την παράταξη “Χαλάνδρι στο φως” (βίντεο)

Οι αποκαλύψεις για σεξουαλική πίεση και βία στα πρώτα βήματα του, τα σχέδια για τον Δήμο Χαλανδρίου, τα όνειρα για το θέατρο και τα σχόλια για τον Πέτρο Φιλιππίδη.

Την δεδομένη απόφαση του να διεκδικήσει τον Δήμο Χαλανδρίου, στις Αυτοδιοικητικές Εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο του 2023 αποσαφήνισε ο Χάρης Ρώμας, ο οποίος ήταν καλεσμένος στο στούντιο της εκπομπής «Το Πρωινό».

Όπως είπε για πολιτικούς λόγους από αντίπαλες παρατάξεις και δυνάμεις τροφοδοτούνται διάφορα σενάρια και δήθεν πληροφορίες στο διαδίκτυο, ωστόσο ο ίδιος είναι σίγουρο πως θα διεκδικήσει την θέση του Δημάρχου Χαλανδρίου και μάλιστα αποκάλυψε στην Φαίη Σκορδά και στον Γιώργο Λιάγκα πως το όνομα του συνδυασμού του θα είναι «Χαλάνδρι στο φως».

Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει πως θα σταματήσει η καλλιτεχνική δράση του, είπε πως όποιος θέλει να είναι υπεύθυνος, πρέπει να επικεντρωθεί στο έργο του στην Αυτοδιοίκηση, είπε πάντως πως κατ΄ εξαίρεση μπορεί να κάνει κάποια πράγματα.

Ανέφερε χαρακτηριστικά πως «θέλω να κάνω την Λυσιστράτη με μουσική του Μπρέγκοβιτς, που είχαμε δώσει και τα χέρια. Εφόσον αυτό γίνει πιστεύω ότι και οι Χαλανδραίοι δεν θα έχουν πρόβλημα, θα είναι και υπερήφανοι για μένα, άλλωστε, αν το κάνω, θα κάνω πρεμιέρα στο Θέατρο της Ρεματιάς, στο Χαλάνδρι».

Σχετικά με τις εν εξελίξει δίκες καλλιτεχνών, που έχουν καθίσει στο εδώλιο μετά από καταγγελίες για βιασμούς και απόπειρες βιασμού, ο Χάρης Ρώμας είπε πως η Δικαιοσύνη θα κρίνει τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη, τονίζοντας ωστόσο πως με τις καταγγελίες στο πλαίσιο του κινήματος #MeToo «έσπασε ένα απόστημα που έχει να κάνει με την κατάχρηση εξουσίας».

«Δεν ξέρω αν μπορεί να ξαναπαίξει στο θέατρο ο Πέτρος Φιλιππίδης μετά από όλα αυτά, ακόμη και αν αθωωθεί, οπότε θα πρέπει άρδην να του ζητήσουν όλοι συγγνώμη», είπε ο Χάρης Ρώμας, λέγοντας πάντως για σε ότι αφορά τον ίδιο «μου είναι αδιανόητο να συνεργαστώ με συνάδελφο που έχει κατηγορηθεί για απρεπείς συμπεριφορές σε γυναίκες».

Μάλιστα αποκάλυψε πως στα πρώτα του βήματα είχε δεχθεί και σεξουαλική πίεση και βίαιη συμπεριφορά, λέγοντας ακόμη πως «ο καθένας έχει ένα δικό του τρόπο να αντιδρά», ενώ είπε πως με τον έναν σκηνοθέτη από αυτόν από τους οποίος υπήρξε η εν λόγω πίεση, αργότερα κι ενώ ο ίδιος είχε καταξιωθεί, όχι μόνο μίλησαν, αλλά και τον συγχώρησε.

