Φονική φωτιά στο Μάτι: αναβολή για την αγωγή των θυμάτων

Αναβλήθηκε η δίκη της πρώτης ομαδικής προσφυγής θυμάτων και συγγενών τους.

Για τις 25 Νοεμβρίου 2022 αναβλήθηκε η συζήτηση στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών της πρώτης ομαδικής προσφυγής 27 θυμάτων και συγγενών θυμάτων της καταστροφικής πυρκαγιάς του καλοκαιριού του 2018 στο Μάτι, Νέο Βουτσά και Ραφήνα, όπου έχασαν τη ζωή τους 102 άνθρωποι.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε, καθώς δεν κατέθεσαν φάκελο (στοιχεία κ.λπ.) το Πυροσβεστικό Σώμα και οι Δήμοι Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερμίου και Πεντέλης, δηλώνοντας μέσω των συνηγόρων τους ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι.

Το επιχείρημα των δικηγόρων των ΟΤΑ κ.λπ. προκάλεσε την αντίδραση των προσφευγόντων και, όπως δήλωσε ο δικηγόρος τους, Αλέξανδρος Παπαστεριόπουλος «προκαλεί απορία και αγανάκτηση 4 χρόνια μετά να βραδύνει η Δικαιοσύνη σε μια ξεκάθαρη υπόθεση».

Η αγωγή έχει κατατεθεί από 27 πολίτες οι οποίοι διεκδικούν, μεταξύ άλλων, αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 8,5 εκατ. ευρώ για ηθική βλάβη, ψυχική οδύνη και υλικές καταστροφές που υπέστησαν από την πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Μεταξύ των προσφευγόντων είναι εγκαυματίες, συγγενείς θυμάτων και πυρόπληκτοι των οποίων οι οικίες υπέστησαν ολική καταστροφή ή σημαντικές φθορές.

Οι 27 στρέφονται κατά του ελληνικού Δημοσίου, της Περιφέρειας Αττικής και των Δήμων Μαραθώνος, Ραφήνας - Πικερμίου και Πεντέλης.

