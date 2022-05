Κοινωνία

Φωτιά σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η φωτιά ξέσπασε σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας στη συμβολή των οδών Αλκιβιάδου και Ιουλιανού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει κληθεί το ΕΚΑΒ για να παραλάβει τραυματίες.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά η φωτιά έσβησε αμέσως και προήλθε από έκρηξη που προκλήθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Ειδήσεις σήμερα:

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: κέρδη και νέα ξεκινήματα το τριήμερο (βίντεο)

Αρπαγή 6χρονου: η μητέρα του Ράινερ και το μήνυμα στο παιδί της (βίντεο)

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)