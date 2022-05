Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’όλα”: Η διατροφή για παιδιά και εφήβους και το στρες των πανελληνίων

Μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν στην υγεία μας ερευνά και αναλύει η εκπομπή της Φωτεινής Γεωργίου και αυτό το Σαββατοκύριακο.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.

Ποια είναι η κατάλληλη διατροφή για παιδιά και εφήβους με περιττά κιλά;

Πώς θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε το στίγμα που συνοδεύει τις ψυχώσεις και τη σχιζοφρένεια;

Πού θα βρούμε υπαίθριες βιβλιοθήκες;

Πώς αντιμετωπίζεται με τη μέθοδο Ackermann ο πόνος στον γλουτό;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 28 Μαΐου, στις 12:00.

Πώς αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά το στρες των πανελληνίων;

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις αρθροπλαστικές σε γόνατο και ισχίο;

Πώς φροντίζουμε τη νεροχελώνα μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 29 Μαΐου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ' Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

