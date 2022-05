Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευλογιά των πιθήκων – ΠΟΥ: Εύκολη η αναχαίτισή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα μέτρα που μπορούμε να πάρουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ευλογιά των πιθήκων και το ενδεχόμενο εμβολιασμού.

Ανώτερη αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε σήμερα ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα η αναχαίτιση της ευλογιάς των πιθήκων στις χώρες στις οποίες η νόσος αυτή δεν είναι ενδημική και διευκρίνισε ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν αναληφθεί γρήγορα δράση.

«Πιστεύουμε πως, αν πάρουμε τα σωστά μέτρα τώρα, μπορούμε να την αναχαιτίσουμε εύκολα», δήλωσε η Σιλβί Μπριάν, διευθύντρια του ΠΟΥ αρμόδια για την ετοιμότητα έναντι του κινδύνου από τις μολυσματικές νόσους, στη διάρκεια τεχνικής ενημέρωσης των κρατών μελών κατά την ετήσια συνέλευση του εν λόγω οργανισμού του ΟΗΕ για την υγεία.

Η ίδια υπογράμμισε πως υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να εμποδισθεί η περαιτέρω διάδοση και κάλεσε το κοινό να μην ανησυχεί, καθώς η μετάδοση είναι πολύ πιο βραδεία απ' ό,τι άλλων ιών όπως ο κορονοϊός.

Αξιωματούχοι του ΠΟΥ δήλωσαν ότι δεν υπάρχει προς το παρόν ανάγκη για μαζικό εμβολιασμό, όμως στοχευμένος εμβολιασμός είναι διαθέσιμος για στενές επαφές μολυσμένων προσώπων.

«Η διερεύνηση των κρουσμάτων, η ιχνηλάτηση των επαφών, η απομόνωση στο σπίτι είναι τα καλύτερα μέτρα που μπορεί κανείς να πάρει», είπε η Ρόζαμουντ Λιούις, επικεφαλής της γραμματείας του ΠΟΥ για την ευλογιά, η οποία αποτελεί τμήμα του Προγράμματος του ΠΟΥ για τις Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Απάτη μέσω Messenger: Τις έκλεψαν “πουλώντας” τους έρωτα

Λίτσα Πατέρα - Προβλέψεις ζωδίων: κέρδη και νέα ξεκινήματα το τριήμερο (βίντεο)

Συγκλονιστικό: Πώς ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γιάτρεψε άπιστο γιατρό!