Πολιτική

Βίκυ Σταμάτη – Νίκος Ζήγρας: Οι ποινές για το “χρυσό ασφαλιστήριο”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδικάστηκαν η χήρα του πρώην Υπουργού και ο ξαδελφός του, για την υπόθεση της Ελβετίας.

Καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό η Βίκυ Σταμάτη και ο ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, Νίκος Ζήγρας, για την υπόθεση του «χρυσού ασφαλιστηρίου» της Ελβετίας ύψους 500.000 ελβετικών φράγκων (481.000 ευρώ).

Το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων επέβαλε και στους δύο ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών μετατρέψιμη προς πέντε ευρώ ημερησίως. Πρωτόδικα οι κατηγορούμενοι και ο αποβιώσας πρώην υπουργός είχαν καταδικαστεί σε κάθειρξη έξι ετών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δικαιοσύνης, η υπόθεση αφορά σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ελβετικής εταιρείας Zurich Lebensversicherungs Gesellschaft AG. Το συμβόλαιο είχε συνάψει το Δεκέμβριο του 1998 ο Άκης Τσοχατζόπουλος καταβάλλοντας εφάπαξ το ποσό των 500.000 ελβετικών φράγκων στην εταιρεία με επιταγή της τράπεζας Credit Lyonnais Suisse S.A. Μέσω του συμβολαίου αυτού, ο Νίκος Ζήγρας εισέπραξε ετήσια σύνταξη 33.147,60 ελβετικών φράγκων και η Βίκυ Σταμάτη 30,167,60 ελβετικά φράγκα, επίσης κάθε έτος.

Επιπλέον, ο εξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου φέρεται να έλαβε κατόπιν συμφωνίας με την εταιρία και μετά τη λύση του συμβολαίου το υπόλοιπο της αξίας του που υπολογίζεται σε 359.060.40 ελβετικά φράγκα. Συνολικά και στους τρεις αποδίδεται ότι εισέπραξαν από κοινού 773.989,20 ελβετικά φράγκα τα οποία «ξέπλυναν» μέσω της εν λόγω ασφαλιστικής σύμβασης, ενώ το ποσό αυτό προέρχεται από δωροδοκία του εκλιπόντος πρώην υπουργού.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Τουρκία: Δεν ανοίγουμε διάλογο με το παράλογο

ΑΝΤ1: Ρίτσα Μπιζόγλη και Θανάσης Τσίτσας τιμήθηκαν στα Βραβεία Μπότση (εικόνες)

Πειραιάς: Κλέφτης ακολούθησε 11χρονο στο σπίτι του (βίντεο)