Κοινωνία

Μενίδι – ληστεία: Χειροπέδες στον νεαρό που μαχαίρωσε ιδιοκτήτρια καταστήματος

Ο 22χρονος συνελήφθη κοντά στο τόπο της επίθεσης. Μαχαίρωσε τη γυναίκα που του αντιστάθηκε ενώ επιχειρούσε να ληστέψει το κατάστημα της.

Συνελήφθη, πριν από λίγο, στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, ο 22χρονος που μαχαίρωσε Κινέζα μέσα στο κατάστημά της.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο νεαρός κατηγορούμενος εισέβαλε χθες, Πέμπτη 26 Μαϊου, στο κατάστημα που διατηρεί η αλλοδαπή, στις Αχαρνές, με σκοπό να την ληστέψει.

Όταν εκείνη αντιστάθηκε, την μαχαίρωσε και την τραυμάτισε σοβαρά. Αμέσως μετά ο 22χρονος τράπηκε σε φυγή, ενώ η άτυχη γυναίκα διακομίστηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται.

