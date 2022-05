Κοινωνία

Εξάρχεια - Ατύχημα σε παιδική χαρά: Έπεσε καγκελόπορτα, τραυματίστηκε παιδί

Άλλο ένα ατύχημα μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα με τραυματισμό παιδιιού σε παιδική χαρά. Ποια είναι η κατάσταση του 5χρονου.

Ένα παιδί, ηλικίας 5 ετών, τραυματίστηκε στο χέρι σε ατύχημα που συνέβη σήμερα γύρω στις 14:40 σε παιδική χαρά στην Νεάπολη Εξαρχείων στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η πόρτα της εισόδου της παιδικής χαράς έπεσε πάνω στο ανήλικο τραυματίζοντας το. Το παιδί μεταφέρθηκε από την μητέρα του σε ιδιωτικό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί κάταγμα στο χέρι.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό 8χρονο κοριτσάκι τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι, χάνοντας το δάχτυλό του, ενώ έπαιζε σε παιδική χαρά στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης, στο ύψος με την οδό Καλλιδοπούλου.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ είχε παραλάβει το κοριτσάκι μαζί με τους γονείς της και τους μετέφερε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η μητέρα του παιδιού είχε προχωρήσει στην υποβολή μήνυσης κατά παντός υπευθύνου για το σοκαριστικό ατύχημα.

