Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για κλοπές οχημάτων (βίντεο)

Τι εντόπισε η αστυνομία. Η έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται.

Εξαρθρώθηκε, από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές οχημάτων σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Το οικονομικό όφελος που αποκόμισε η συμμορία υπερβαίνει τις 388.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

"Πρωινές ώρες της 26-5-2022, από την ανωτέρω Υπηρεσία και τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε., πραγματοποιήθηκε οργανωμένη επιχείρηση στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, για την αποδόμηση της ανωτέρω εγκληματικής οργάνωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθησαν 8 ημεδαποί, ηλικίας 22, 23, 24, 24, 26, 33, 35 και 65 ετών, μέλη της οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωσης, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, περί ναρκωτικών, περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Από την έρευνα του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας, διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω συλληφθέντες είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε κατ’ επάγγελμα κλοπές Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, που παρουσίαζαν μεγάλη εμπορική ζήτηση.

Σχετικά με τον τρόπο δράσης διαπιστώθηκε ότι ο αρχηγός της οργάνωσης, σε προγενέστερο χρόνο της έρευνας, είχε ήδη αναπτύξει το δίκτυο που του επέτρεπε την περαιτέρω διάθεση των ανταλλακτικών και εξαρτημάτων από κλεμμένα οχήματα, τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια.

Επιπρόσθετα, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν αναπτύξει δίκτυο σε διάφορες χώρες στην Ευρώπη, απ’ όπου αγόραζαν οχήματα με σοβαρές υλικές ζημιές, σε τιμές πάρα πολύ χαμηλές, από τα οποία χρησιμοποιούσαν μόνο τα έγγραφά τους προκειμένου να τα ταξινομήσουν στην Ελλάδα.

Ακολούθως, αφαιρούσαν οχήματα ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος και πλαστογραφούσαν τους χαρακτηριστικούς αριθμούς των κλεμμένων οχημάτων στην θέση των αντίστοιχων από τα οχήματα που είχαν εισαγάγει από το εξωτερικό και είχαν ταξινομήσει στην Χώρα. Για την ταξινόμηση των οχημάτων χρησιμοποιούσαν είτε στοιχεία τρίτων προσώπων είτε στοιχεία ατόμων από το φιλικό τους περιβάλλον. Στη συνέχεια, τα πλαστογραφημένα οχήματα διατίθεντο προς πώληση .

Τα μέλη της οργάνωσης που ήταν επιφορτισμένα με την αφαίρεση των οχημάτων δεν προέβαιναν σε ευκαιριακές κλοπές αλλά επέλεγαν αυτοκίνητα (μάρκα και μοντέλο) που κάλυπταν τις ανάγκες για εξαρτήματα και ανταλλακτικά όπως αυτές καθορίζονταν από τον αρχηγό της οργάνωσης.

Αναζητούσαν οχήματα για να αφαιρέσουν σε καθημερινή βάση, κινούμενοι σε διάφορες περιοχές της Αθήνας κυρίως τις βραδινές ώρες. Μόλις εντόπιζαν τα οχήματα «στόχους» που επιθυμούσαν να αφαιρέσουν, προέβαιναν χωρίς χρονοτριβή στην αφαίρεση τους. Σε περίπτωση που εντόπιζαν όχημα που τους ενδιέφερε και για κάποιο λόγο δεν μπορούσαν να το αφαιρέσουν, το επιτηρούσαν μέχρι το σημείο που το στάθμευαν οι ιδιοκτήτες του, ώστε να επανακάμψουν μελλοντικά και να το αφαιρέσουν.

Ακολούθως, μετέφεραν το όχημα που είχαν αφαιρέσει σε περιοχές των δυτικών προαστίων όπως ο Ασπρόπυργος, τα Άνω Λιόσια και το Μενίδι και τα στάθμευαν σε ασφαλή και απόμερα σημεία , ώστε να βεβαιωθούν πως στην περίπτωση που το όχημα διέθετε σύστημα γεωγραφικού εντοπισμού θέσης ( GPS tracker ), τυχόν ανεύρεση του δεν θα οδηγούσε τις Αρχές στα ίχνη τους και τους χώρους που χρησιμοποιούν . Τέλος, διέρχονταν από το σημείο που τα είχαν σταθμεύσει για να βεβαιωθούν ότι δεν είχαν εντοπιστεί από τις αρχές ή από τον παθόντα κι ότι βρίσκονταν ακόμη εκεί.

Αφού βεβαιώνονταν ότι το όχημα είναι «ασφαλές», το μετέφεραν είτε στο συνεργείο – διαλυτήριο αυτοκινήτων του αρχηγού της οργάνωσης στον Ασπρόπυργο, προκειμένου να αποσυναρμολογηθεί, είτε αυτούσιο μεταφέρονταν σε αυτόν που είχε «παραγγείλει» την κλοπή του.

Αναφορικά με το ρόλο κάθε μέλους στην οργάνωση, αρχηγός και αποκλειστικός ρυθμιστής της λειτουργίας της, ήταν ο 65χρονος ο οποίος είχε τις περισσότερες γνώσεις στον τομέα του αυτοκινήτου και όπως προέκυψε ήταν ιδιοκτήτης μάντρας εμπορίας παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων.

Ήταν αυτός που δέχονταν τις παραγγελίες για ανταλλακτικά από διάφορους συνεργάτες του και στη συνέχεια έδινε την «παραγγελία» προς τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης για να αφαιρέσουν συγκεκριμένου τύπου, μάρκας, μοντέλου και χρώματος αυτοκίνητα. Τέλος, ήταν αυτός που μετά την παραλαβή των κλεμμένων οχημάτων, αποφάσιζε που θα διατεθούν τα ανταλλακτικά και σε ποια τιμή, ενώ έδινε τα χρήματα που αντιστοιχούσαν στην συμμετοχή ενός εκάστου μέλους της οργάνωσης.

Ο 26χρονος διέθετε και αυτός αυτοσχέδια μάντρα με ανταλλακτικά αυτοκινήτων.

Οι υπόλοιποι συλληφθέντες απάρτιζαν το επιχειρησιακό σκέλος της οργάνωσης και με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά διέπρατταν τις κλοπές των οχημάτων.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 12 έρευνες σε οικίες, μία έρευνα σε αποθήκη-διαλυτήριο και 2 έρευνες σε επιχειρήσεις εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, στις περιοχές των Αμπελοκήπων, Μεγάρων, Άνω Λιοσίων, Αχαρνών, Ασπρόπυργου και στη Θεσσαλονίκη (από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης), κατά τη διάρκεια των οποίων βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

17 αυτοκίνητα,

88 κινητήρες αυτοκινήτων

19 εγκέφαλοι αυτοκινήτων

πλήθος εξαρτημάτων-ανταλλακτικών

ηλεκτρονικός εξοπλισμός για την αφαίρεση οχημάτων

πιστόλι

taser

αλεξίσφαιρο γιλέκο

16,5 γραμμάρια κάνναβης

τα χρηματικά ποσά των 5.022 ευρώ και 340 δολαρίων Η.Π.Α.

Από την μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν 18 περιπτώσεις κλοπές οχημάτων, με το οικονομικό όφελος που έχουν αποκομίσει να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 388.800 ευρώ.

Παράλληλα με τις αστυνομικές έρευνες, σε επιχείρηση εμπορίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από κλιμάκιο της Δ.Ε.Δ.Η.Ε. για την διαπίστωση παραβάσεων σχετικών με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και διαπιστώθηκε κλοπή ρεύματος. Επιπλέον στον χώρο διενεργήθηκε έλεγχος από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής και αρμόδιο κλιμάκιο του Τμήματος Ελέγχου, Μετρήσεων και Υδροοικονομίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, προς επιβολή σχετικών κυρώσεων.

Επιπρόσθετα, 7 από τους συλληφθέντες έχουν κατηγορηθεί και κατά το παρελθόν για κλοπές, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζεται."





