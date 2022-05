Κόσμος

Ιταλία: Νέα επικοινωνία Ντράγκι - Ζελένσκι

Τι συζήτησαν ο Ιταλός πρωθυπουργός με τον Ουκρανό πρόεδρο

O Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι είχε σήμερα το απόγευμα νέα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Όπως έγινε γνωστό από την ιταλική προεδρία της κυβέρνησης, η συνομιλία επικεντρώθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία, με ιδιαίτερη αναφορά στις ανατολικές περιοχές της χώρας. Ο Μάριο Ντράγκι επιβεβαίωσε τη στήριξη της ιταλικής κυβέρνησης στην Ουκρανία, σε συντονισμό με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παράλληλα, συζητήθηκαν οι προοπτικές απεμπλοκής των ουκρανικών εξαγωγών σε σιτηρά, ώστε να αντιμετωπιστεί η επισιτιστική κρίση η οποία απειλεί τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη. Ο Ουκρανός πρόεδρος, τέλος, ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχεται από την ιταλική κυβέρνηση και συμφώνησε με τον Ιταλό πρωθυπουργό να συνεχίσουν να συνομιλούν, εξετάζοντας τυχόν δυνατές λύσεις.

