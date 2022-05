Πολιτική

Περσικός Κόλπος: επιδρομή ενόπλων σε τάνκερ με ελληνική σημαία

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση των ομήρων

(εικόνα αρχείου)

Ένοπλοι έκαναν επιδρομή σε τάνκερ με ελληνική σημαία που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ένοπλοι έχουν καταλάβει το πλοίο.

Στο πλοίο επιβαίνει πλήρωμα μέσα στο οποίο υπάρχουν και δύο Έλληνες.

και για δεύτερο πλοίο, επίσης με ελληνική σημαία, που αντιμετωπίζει ανάλογη κατάσταση στην περιοχή.

Πρόκειτα για τα πλοία Delta Poseidon της εταιρείας Delta Tankers του Διαμαντή Διαμαντίδη και το Prudent Warrior της εταιρείας Polembros Shipping Limited συμφερόντων του Σπύρου Πολέμη.

Σύμωνα με τις πληροφορίες, η ομάδα των ενόπλων προσγειώθηκαν με ελικόπτερο, στο πλοίο.

Δεν είναι γνωστή η κατάσταση των ομήρων, ενώ έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς την ιρανική πρεσβεία.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

«Με εντολή του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Θεμιστοκλής Δεμίρης πραγματοποίησε προ ολίγου έντονο διάβημα διαμαρτυρίας στον Ιρανό Πρέσβη στην Αθήνα, αναφορικά με την βίαιη κατάληψη δύο πλοίων ελληνικής σημαίας στον Κόλπο.

Οι ανωτέρω πράξεις ισοδυναμούν ουσιαστικά με πράξεις πειρατείας.

Ο Γενικός Γραμματέας καταδίκασε έντονα τις πράξεις αυτές, οι οποίες αντιβαίνουν θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Διεθνούς Ναυσιπλοΐας.

Κάλεσε για την άμεση απελευθέρωση των πλοίων και των πληρωμάτων τους.

Τόνισε επίσης ότι οι πράξεις αυτές θα έχουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις σχέσεις ΕΕ - Ιράν.

Συγκεκριμένα, νωρίτερα σήμερα ελικόπτερο του ιρανικού πολεμικού ναυτικού προσνηώθηκε στο ελληνικής σημαίας πλοίο Delta Poseidon το οποίο έπλεε σε διεθνή ύδατα (22 ναυτικά μίλια από τις ακτές του Ιράν) στον Κόλπο.

Στη συνέχεια ένοπλοι αιχμαλώτισαν το πλήρωμα του πλοίου, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται δύο Έλληνες πολίτες.

Αντίστοιχο συμβάν αναφέρθηκε ότι συνέβη και σε άλλο πλοίο ελληνικής σημαίας, στο οποίο επέβαιναν επτά Έλληνες πολίτες, και που ευρίσκετο πλησίον των ιρανικών ακτών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη προβεί σε ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, καθώς και συμμάχων και εταίρων της Ελλάδας.

Υπό το φως των ανωτέρω, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν.

Τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία».





