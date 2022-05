Κόσμος

Ελβετικές Άλπεις: Νεκροί δύο ορειβάτες και εννέα τραυματίες

Επτά ελικόπτερα διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, απομακρύνοντας άλλους ορειβάτες

Η πτώση παγωμένων ογκόλιθων σκότωσε τηνΠαρασκευή δύο ορειβάτες και τραυμάτισε άλλους εννέα σε μια κορυφή στη νοτιοδυτική Ελβετία, κινητοποιώντας μια μεγάλη επιχείρηση διάσωσης, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Πολλοί όγκοι πάγου έπεσαν από το βουνό Γκραν Κομπέν στην περιοχή Βαλ ντε Μπάνιε στο καντόνι του Βαλαί, χτυπώντας τους ορειβάτες.

Επτά ελικόπτερα διάσωσης έσπευσαν στο σημείο, απομακρύνοντας άλλους ορειβάτες μεταξύ των 17 που βρίσκονταν στο σημείο σε διάφορες ομάδες.

Οι δύο που έχασαν τη ζωή τους ήταν μια 40χρονη Γαλλίδα και ένας 65χρονος Ισπανός, ανακοίνωσε η αστυνομία. Δύο από τους εννέα τραυματίες υπέστησαν σοβαρά τραύματα.

