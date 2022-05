Κόσμος

Μακελειό στο Τέξας: Παιδιά καλούσαν το 911, ενώ η αστυνομία περίμενε έξω

Όσο περίμεναν ο μακελάρης σκότωσε 19 παιδάκια και δύο εκπαιδευτικούς. Ήταν λάθος μας, λέει τώρα η αστυνομία.

Πανικόβλητα παιδιά και δάσκαλοι έκαναν έξι κλήσεις στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης από τις τάξεις του σχολείου του Τέξας όπου εκτυλισσόταν μια σφαγή, ικετεύοντας την αστυνομία να επέμβει, ενώ 19 αστυνομικοί περίμεναν σε έναν διάδρομο για σχεδόν μία ώρα πριν μπουν στην αίθουσα, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Τουλάχιστον δύο παιδιά κάλεσαν τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 911 από δύο τάξεις που επικοινωνούν μεταξύ τους αφότου ο 18χρονος Σαλβαδόρ Ράμος μπήκε στο σχολείο με ένα ημιαυτόματο τουφέκι εφόδου AR-15, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Στίβεν Μακ Κράου, διευθυντή του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας του Τέξας.

Ο διοικητής της περιοχής, ο αρχηγός του αστυνομικού τμήματος στην περιοχή που βρίσκεται το σχολείο στην Ουβάλντε, πίστευε ότι ο Ράμος είχε οχυρωθεί μέσα στην τάξη και ότι τα παιδιά δεν διέτρεχαν πλέον κίνδυνο, δίνοντας χρόνο στην αστυνομία να προετοιμαστεί, δήλωσε ο Μακ Κράου.

"Όπως αποδείχθηκε, τώρα, ασφαλώς και δεν ήταν η σωστή απόφαση. Ήταν η λάθος απόφαση. Τελεία και παύλα".

Μερικοί από τους μαθητές που παγιδεύτηκαν μέσα στις τάξεις με τον ένοπλο επέζησαν του μακελειού, ανάμεσά τους και δύο που είχαν καλέσει το 911, δήλωσε ο Μακ Κράου, παρότι δεν ανακοίνωσε ένα συγκεκριμένο απολογισμό.

Κάποιος, τον οποίο ο Κράου δεν προσδιόρισε, κάλεσε τη γραμμή έκτακτης ανάγκης 911 πολλές φορές αρχίζοντας στις 12.03 το μεσημέρι και λέγοντας στην αστυνομία ψιθυριστά ότι εκεί υπήρχαν πολλοί νεκροί και ότι υπήρχαν ακόμη "οκτώ με εννιά" μαθητές ζωντανοί, δήλωσε ο συνταγματάρχης. Ένας μαθητής κάλεσε στις 12.47 και ζήτησε από τον τηλεφωνητή "παρακαλώ στείλτε τώρα την αστυνομία".

Οι αστυνομικοί δεν είχαν μπει στην τάξη μέχρι τις 12.50 το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Μακ Κράου, όταν ομάδα κρούσης της συνοριακής αστυνομίας των ΗΠΑ χρησιμοποίησε κλειδιά από έναν θυρωρό για να ανοίξει την κλειδωμένη πόρτα και να σκοτώσει τον Ράμος.

Αρκετοί αστυνομικοί αντάλλαξαν αρχικά πυρά με τον Ράμος λίγο αφότου μπήκε στο σχολείο στις 11.33 π.μ., όταν δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν από σφαίρες. Ήταν 19 αστυνομικοί στον διάδρομο μέχρι τις 12.03, δήλωσε ο Μακ Κράου -- την ίδια ώρα που ελήφθη η πρώτη κλήση στο 911 από μέσα από την τάξη.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη δείχνουν πανικόβλητους γονείς να προτρέπουν την αστυνομία να κάνει έφοδο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, με ορισμένους να τους συγκρατούν αστυνομικοί.

Τα καθιερωμένα πρωτόκολλα ασφαλείας συστήνουν στην αστυνομία να αντιμετωπίζει έναν ενεργό σκοπευτή σε σχολείο χωρίς καθυστέρηση, δήλωσε ο Μακ Κράου στη συνέντευξη που παραχώρησε.

"Όταν υπάρχει ενεργός σκοπευτής, οι κανόνες αλλάζουν", δήλωσε.

Η αστυνομία εντόπισε 142 σφαίρες που ερρίφθησαν μέσα στο σχολείο από το τουφέκι του Ράμος, και σχεδόν δύο δωδεκάδες ακόμη στις εγκαταστάσεις του σχολείου, έξω από το κτίριο, είπε ο Μακ Κράου.

Συνολικά, ο Ράμος είχε 60 γεμιστήρες και 1.657 σφαίρες συμπεριλαμβανομένων αυτών που είχε αφήσει στο φορτηγό του όταν το τράκαρε έξω από το σχολείο πριν από την επίθεση και δύο γεμιστήρες που βρέθηκαν στο σπίτι του.

