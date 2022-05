Πολιτική

Οικονόμου σε Τσίπρα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ: Είσαι με τη βιβλιοθήκη ή με τη βαριοπούλα;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τα επεισόδια στο ΑΠΘ που προκάλεσε την απάντηση Οικονόμου.

Απάντηση σε ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα σχετικά με τα επεισόδια στο ΑΠΘ έδωσε ο Γιάννης Οικονόμου.

Σχολιάζοντας την ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος τονίζει: «Αντί να πετάει την μπάλα στην εξέδρα ο κ. Τσίπρας οφείλει να απαντήσει: είναι με τη βιβλιοθήκη ή με τη βαριοπούλα; Ό,τι άλλο είναι υπεκφυγή και πολιτική κάλυψη της ανομίας».

Η ανάρτηση Τσίπρα με αφορμή τα επεισόδια στο ΑΠΘ που προκάλεσε την απάντηση Οικονόμου

Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας είχε αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στο ΑΠΘ και στα επεισόδια που εκτυλίσσονται με τις συγκρούσεις φοιτητών και αστυνομικών, με αφορμή την ανακοίνωση της ΝΔ, η οποία σημείωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «δεν είναι με τη βιβλιοθήκη στο ΑΠΘ, αλλά με τις βαριοπούλες».

«Το μεγάλο δίλημμα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν είναι "βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα", αλλά αν θα πληρώσει το ρεύμα ή το φροντιστήριο του παιδιού. Επειδή δεν μπορεί να βρει απάντηση ο κ. Μητσοτάκης, ψάχνει τεχνηέντως τρόπο να δημιουργήσει κοινωνική ένταση», έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Το μεγάλο δίλημμα που έχει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία δεν είναι «βιβλιοθήκη ή βαριοπούλα», αλλά αν θα πληρώσει το ρεύμα ή το φροντιστήριο του παιδιού. Επειδή δεν μπορεί να βρει απάντηση ο κ. Μητσοτάκης, ψάχνει τεχνηέντως τρόπο να δημιουργήσει κοινωνική ένταση.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) May 27, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Περσικός Κόλπος: Ανάληψη ευθύνης για την κατάληψη των ελληνικών πλοίων

Ο Μπιλ Γκέιτς έφτασε στην Αθήνα

Μπεκατώρου στη δίκη προπονητή ιστιοπλοΐας: Και άλλη αθλήτρια έπεσε θύμα βιασμού