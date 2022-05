Κόσμος

Τραμπ: Οι πολίτες να οπλιστούν για να πολεμήσουν το κακό

Λίγες μέρες μετά το μακελειό με δεκάδες νεκρούς σε σχολείο στο Τέξας, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, υπεραμύνθηκε της οπλοχρησίας.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες Παρασκευή να «οπλιστούν οι πολίτες» για να πολεμήσουν «το κακό στην κοινωνία μας» που, όπως είπε, ευθύνεται για το μακελειό σε δημοτικό σχολείο του Τέξας.

«Η ύπαρξη του κακού στην κοινωνία μας δεν είναι λόγος για να αφοπλιστούν οι νομοταγείς πολίτες», είπε ο Τραμπ στο συνέδριο της NRA, του πανίσχυρου λόμπι υπέρ της οπλοκατοχής, το οποίο διεξήχθη περίπου 450 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη Ουβάλντε, όπου 19 παιδιά και δύο δασκάλες σκοτώθηκαν από τα πυρά ενός 18χρονου.

«Η ύπαρξη του κακού είναι ο λόγος για να οπλιστούν οι νομοταγείς πολίτες», υποστήριξε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

