Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Εντυπωσιακή ανακάλυψη πόλης στην οποία εκτιμάται ότι διέμεναν περισσότεροι από 4.000 πολίτες και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, παλάτια, πυραμίδες και πλατείες.

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τα ερείπια μιας πόλης των Μάγια -- με παλάτια, πυραμίδες και πλατείες -- σε ένα εργοτάξιο όπου πρόκειται να δημιουργηθεί ένα βιομηχανικό πάρκο, κοντά στη Μέριδα, στη χερσόνησο Γιουκατάν του Μεξικού.

Η τοποθεσία, που ονομάζεται Σιολ, έχει χαρακτηριστικά μιας αρχιτεκτονικής των Μάγια που - σύμφωνα με τους αρχαιολόγους - είναι συνηθισμένη στο νότιο τμήμα της χερσονήσου Γιουκατάν αλλά είναι σπάνια κοντά στη Μέριδα.

«Πιστεύουμε ότι περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι ζούσαν εδώ γύρω», δήλωσε ο Κάρλος Περάθα, ένας από τους αρχαιολόγους που ηγήθηκαν της αποστολής που ανακάλυψε την αρχαία πόλη, η οποία εκτιμάται ότι κατοικήθηκε την περίοδο 600-900 μ.Χ.

«Υπήρχαν άνθρωποι από διάφορες κοινωνικές τάξεις… Ιερείς και γραμματείς που ζούσαν σε αυτά τα επιβλητικά παλάτια, αλλά και απλοί άνθρωποι που έμεναν σε μικρά σπίτια», είπε ο Περάθα.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης σε μικρή απόσταση χώρους ταφής ενηλίκων και παιδιών, στους οποίους βρήκαν εργαλεία από οψιδιανό και πυριτόλιθο, προσφορές και προσωπικά αντικείμενα.

Τα απομεινάρια θαλάσσιας ζωής που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή υποδηλώνουν ότι οι κάτοικοι ψάρευαν στην κοντινή ακτή.

Το Σιολ ανακαλύφθηκε μετά την έναρξη της κατασκευής του βιομηχανικού πάρκου. Θα εξακολουθήσει να χτίζεται, αλλά τα αρχαιολογικά ευρήματα θα διατηρηθούν, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες.

«Με τον καιρό, η αστική εξάπλωση (στην περιοχή) έχει μεγαλώσει και πολλά αρχαία έχουν καταστραφεί… αλλά ακόμη κι εμείς, ως αρχαιολόγοι, δεν περιμέναμε να βρούμε μια τοποθεσία τόσο καλά διατηρημένη», δήλωσε ο Κάρλος Περάθα.

