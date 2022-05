Οικονομία

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα Μαΐου

Επίδομα παιδιού, στέγασης και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, μεταξύ των επιδομάτων που θα καταβληθούν. Δείτε ναυτικά ποια επιδόματα και ποτέ θα καταβληθούν.

Στις 31 Μαΐου 2022 θα καταβληθούν τα επιδόματα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Οργανισμού, το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό ανέρχεται σε 399.414.466 ευρώ και αφορά 1.502.385 δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

Επίδομα στέγασης: Δικαιούχοι 285.259 - 34.536.896 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 224.813 - 46.760.130 ευρώ

Αναπηρικά: Δικαιούχοι 170.750 - 72.421.412 ευρώ

Στεγαστική συνδρομή: Δικαιούχοι 773 - 249.118 ευρώ

Επίδομα ομογενών: Δικαιούχοι 6.145 - 217.800 ευρώ

Ανασφ. Υπερ. Σύνταξη του ν. 1296/1982: Δικαιούχοι 17.893 - 6.091.579 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 17.025 - 5.341.158 ευρώ

Έξοδα κηδείας: Δικαιούχοι 183 - 144.999 ευρώ

Επίδομα γέννησης: Δικαιούχοι 11.278 - 11.333.000 ευρώ

Επίδομα παιδιού: Δικαιούχοι 764.537 - 215.811.945 ευρώ

Κόκκινα δάνεια: Δικαιούχοι 2.196 - 143.957 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 - 6.000 ευρώ

Πρόγραμμα επιδότησης πρώτης κατοικίας/ΓΕΦΥΡΑ: Δικαιούχοι 1.527 - 356.472 ευρώ

Επίδομα αναδοχής: Δικαιούχοι 436 - 219.313 ευρώ

