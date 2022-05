Κοινωνία

Τζωρτζίνα: “Μαμά είσαι κακιά”– Συγκλονίζει το σημείωμά της (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα νέο σημείωμα της Τζωρτζίνας εντοπίστηκε, προκαλώντας πληθώρα ερωτημάτων.

Σημείωμα της Τζωρτζίνας βρέθηκε πριν από λίγες μέρες, με το περιεχόμενό του να προκαλεί πλήθος ερωτημάτων.

Στο σημείωμα, το οποίο δημοσιοποίησε το Star, η Τζωρτζίνα απευθύνεται στη μαμά της.

“Χωριό όχι - Μαμά είσαι κακιά. Καρδούλα μαμά όχι” και έχει βάλει Χ πάνω στην καρδούλα, ενώ μια γραμμή πιο κάτω γράφει «εγωίστρια» και μετά μια μουτζούρα με μολύβι.

Πρόκειται για σημειώσεις που βρέθηκαν σε τετράδιο που χρησιμοποιούσε στο σχολείο, που έγραφε ασκήσεις της. Όλα αυτά πριν το μεγάλο επεισόδιο που οδήγησε το παιδί στην εγκεφαλοπάθεια, καθώς μετά από αυτό δεν ήταν δυνατόν η Τζωρτζίνα να γράψει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα Μαΐου

Γαλλία – Σηκουάνας: Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας όρκα