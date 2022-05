Αθλητικά

NBA – play off: Στο game 7 θα λύσουν τις διαφορές τους Μαϊάμι και Βοστώνη

Οι Χιτς με κορυφαίο τον Μπάτλερ που πέτυχε 47 πόντους έκαναν break και οδήγησαν τη σειρά πίσω στο Μαϊάμι που θα κριθεί η πρόκριση στους τελικούς.

Οι Χιτ έπαιζαν «με την πλάτη στον τοίχο» αλλά και «με το μαχαίρι στα δόντια»... Και με πρωταγωνιστή τον εντυπωσιακό, Τζίμι Μπάτλερ, ο οποίος σημείωσε 47 πόντους, επικράτησαν των Σέλτικς με 111-103 στην Βοστώνη και αφού ισοφάρισαν τους τελικούς της Ανατολής στο ΝΒΑ σε 3-3, θα διεκδικήσουν την πρόκριση στους τελικούς της διοργάνωσης, στο έβδομο και καθοριστικό ματς.

«Ξέρουμε τι είμαστε ικανοί να κάνουμε. Ξέραμε ότι θα πάρουμε μια νίκη εδώ. Και ξέρουμε ότι θα νικήσουμε και την επόμενη φορά», σχολίασε ο Μπάτλερ λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο οποίος «μεταμορφώθηκε» μέσα σε 48 ώρες και από «σκιά του εαυτού του» στο πέμπτο ματς, τελείωσε τον κρίσιμο έκτο τελικό, με 47 πόντους, εννέα ριμπάουντ, οκτώ ασίστ και τέσσερα κοψίματα σε 46 λεπτά συμμετοχής.

Εξαιρετική απόδοση, είχε και ο Τζέϊσον Τέϊτουμ με 30 πόντους, εννέα ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ, ενώ ο Κάιλ Λόουρι, πέτυχε 18 πόντους και «μοίρασε» δέκα ασίστ και ο Μάικ Στρας, σημείωσε 13 χρήσιμους πόντους.

Ο Πι Τζέι Τάκερ (11 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα) ήταν καθοριστικός στα τελευταία λεπτά, προσφέροντας σημαντικές ανάσες στους Χιτ με τρεις ελεύθερες βολές, όταν οι Σέλτικς, που έμειναν 13 πόντους πίσω στο τρίτο δεκάλεπτο, πλησίασαν ακόμη περισσότερο (105-101) στο τελευταίο λεπτό.

Ο Ντέρικ Ουάιτ (22 πόντοι, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα) πίστευε εδώ και καιρό ότι ήταν ο παίκτης που μπορεί να κάνει τη διαφορά από τον πάγκο, αλλά με τον Τέιτουμ και τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς (12 πόντοι, 5/7), ήταν ο μόνος που σούταρε... σωστά για την ομάδα της Βοστώνης.

Ο έβδομος και καθοριστικός τελικός, θα γίνει την Κυριακή στο Μαϊάμι.

