Πολιτική

Περσικός Κόλπος: Αγωνία για τα πληρώματα των ελληνικών πλοίων (εικόνες)

Η αντίδραση του ΥΠΕΞ, η έκκληση της ΠΝΟ και η ανακοίνωση των «Φρουρών της Επανάστασης» για την κατάληψη των πλοίων.

Kάλεσμα προς την ελληνική κυβέρνηση και όλα τα εμπλεκόμενα διεθνή fora, να προβούν επειγόντως σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι όλοι οι ναυτικοί των δύο πλοίων που καταλήφθηκαν στον Περσικό Κόλπο από τις ιρανικές δυνάμεις, απευθύνει με της ανακοίνωση η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, την ώρα που κορυφώνεται η αγωνία για τα πληρώματα των πλοίων.

«Ανεξάρτητα από την όποια επικαλούμενη αιτιολογία η κατάληψη εμπορικών πλοίων και η ομηρία πληρωμάτων αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και συνιστά επικίνδυνη εξέλιξη για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, τα πληρώματα και το διεθνές εμπόριο», τονίσει η ΠΝΟ.

Παράλληλα καταδικάζει την βίαιη κατάληψη των δύο Ελληνόκτητων και υπό Ελληνική σημαία δεξαμενοπλοίων

Στο Delta Poseidon το πλήρωμα αποτελείται από 25 άτομα, μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες, ενώ 24 άτομα πλήρωμα, εκ των οποίων επτά Έλληνες είναι στο Prudent Warrior.

Οι «Φρουροί της Επανάστασης» ανέλαβαν την ευθύνη για την κατάληψη των δύο πλοίων στον Περσικό Κόλπο και το ρεσάλτο φαίνεται πως είναι αντίποινα για τη δέσμευση στην Κάρυστο μεγάλου φορτίου ιρανικού πετρελαίου το οποίο μεταφερόταν με ρωσικό πλοίο και το οποίο σταμάτησαν λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα από την ΕΕ.

Στην ανακοίνωσή τους οι «Φρουροί της Επανάστασης» κάνουν λόγο για «παραβιάσεις», χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες. Σήμερα (Παρασκευή) το Πολεμικό Ναυτικό του IRGC κατέλαβε δύο ελληνικά πετρελαιοφόρα λόγω παραβιάσεων στα γαλάζια νερά του Περσικού Κόλπου», αναφέρουν σχετικά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Associated Press, τα δύο πλοία με ελληνική σημαία έφτασαν κοντά στα χωρικά ύδατα του Ιράν χωρίς όμως να εισέλθουν σε αυτά, ενώ οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως τα δυο τάνκερ είχαν απενεργοποιημένες τις συσκευές εντοπισμού.

Οι Ιρανοί κατάφεραν να καταλάβουν τα πλοία με στρατιωτικά ελικόπτερα και με κομάντος που κατάφεραν να προσγειωθούν σε αυτά και να αιχμαλωτίσουν το πλήρωμα. Στη συνέχεια πλησίασαν και δυο ταχύπλοα όπως αναφέρουν οι «Financial Times».

Η απάντηση από ελληνικής πλευράς ήρθε από το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο έκανε διάβημα στον Ιρανό Πρέσβη, ξεκαθαρίζοντας σε όλους τους τόνους ότι, «η βίαιη κατάληψη των δυο πλοίων στον Περσικό Κόλπο ισοδυναμεί με πειρατεία».

Παράλληλα το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν ταξίδια στο Ιράν. Τα πλοία ελληνικής σημαίας καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με το οποίο το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε στενό συντονισμό και συνεχή επικοινωνία.

Πηγή εικόνων: marinetraffic.com

