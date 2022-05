Πολιτική

Σκρέκας για απόσυρση ηλεκτρικών συσκευών: Στο ταμείο θα αφαιρείται η επιδότηση

Οι καταναλωτές θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους, είτε στο gov.gr, είτε στο κατάστημα που πουλάει τις συσκευές. Μέχρι 2 κλιματιστικά ανά οικογένεια, μπορούν να αντικατασταθούν.

Διευκρινίσεις για τους δικαιούχους, αλλά και τη διαδικασία απόσυρσης ηλεκτρικών συσκευών, η οποία θα ξεκινήσει στα μέσα Ιουνίου, έδωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας.

Όπως είπε, ο προϋπολογισμός του μέτρου της απόσυρσης ηλεκτρικών συσκευών είναι 150 εκατ. ευρώ και μαζί με τη συμμετοχή των δικαιούχων θα αγγίξει τα 300 εκατ. ευρώ. Η επιδότηση θα κυμαίνεται από 35%-50% και θα μπορέσουν να αντικατασταθούν 380.000 συσκευές.

«Ένα σπίτι μπορεί να αντικαταστήσει από μία έως τρεις συσκευές, αλλά δεν μπορεί να πάρει δύο ψυγεία ή δύο καταψύκτες, αλλά μπορεί να πάρει δύο κλιματιστικά. Ο στόχος είναι να μειωθεί ο λογαριασμός ρεύματος κατά 30%», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει κοινωνικά κριτήρια για τους δικαιούχους τονίζοντας ότι προηγούνται οικογένειες με μέλος με αναπηρία, πολύτεκνες οικογένειες και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα.

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, ο καταναλωτής θα μπορεί να υποβάλει την αίτηση του είτε στο gov.gr είτε στο κατάστημα που πουλάει τις συσκευές δίνοντας το ονοματεπώνυμο του, τον ΑΦΜ του, τον αριθμό παροχής και δηλώνοντας ποια ή ποιες συσκευές θέλει να αντικαταστήσει.

Σημείωσε ότι μόλις κλείσει η πλατφόρμα, η οποία θα είναι σε λειτουργία για κάποιες μέρες θα γίνει ιεράρχηση, θα προκύψει ποιοι είναι οι δικαιούχοι και οι επιλαχόντες και στη συνέχεια ο ωφελούμενος θα πάει στο κατάστημα για να οριστικοποιήσει ποια συσκευή θα αγοράσει, θα πληρώσει και επί τόπου θα αφαιρείται η επιδότηση. «Δε θα περιμένει να την πάρει μετά την επιδότηση», επισήμανε.

