Θεοδωρικάκος για Μεταναστευτικό: Αποκρούουμε αποτελεσματικά κάθε απειλή στα σύνορα

Τι είπε για τα επεισόδια στο ΑΠΘ και την παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων, αλλά και για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στις ΗΠΑ.

Στην οχύρωση των συνόρων της χώρας απέναντι στα αυξημένα κύματα ροής παράνομων μεταναστών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ. Όπως τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος, η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί καθημερινά πολύ σημαντικό έργο στα σύνορα της χώρας, έχοντας αποτρέψει, μόνο κατά το πρώτο τετράμηνο του 2022, την είσοδο πάνω από 40.000 παράνομων μεταναστών στη χώρα.

«Αποκρούουμε αποτελεσματικά κάθε απειλή απέναντι στην Χώρα μας, στα σύνορά μας, στον Έβρο. Η γειτονική Χώρα δεν επιτρέπεται ούτε να ανέχεται να υπάρχουν διακινητές δυστυχισμένων ανθρώπων, παρανόμων μεταναστών, ούτε πολύ περισσότερο να υποθάλπονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Θα πρέπει να σεβαστούν το Διεθνές Δίκαιο, θα πρέπει να σεβαστούν απολύτως τα σύνορα και μην επιτρέπουν και εκείνοι τέτοιου είδους καταστάσεις», επεσήμανε ο Υπουργός και πρόσθεσε, «Είναι ξεκάθαρη η απάντηση της ελληνική κυβέρνησης. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως περιθώριο να μπουν παράνομοι μετανάστες στη χώρα, από οποιοδήποτε σημείο της. Δεν υπάρχει επίσης καμία απολύτως δυνατότητα σε κανέναν να αμφισβητήσει την ακεραιότητα της πατρίδας μας και την εθνική κυριαρχία».

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος θα μεταβεί αύριο στον Έβρο, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο της Ελλάδας για τη διαφύλαξη των συνόρων της Ε.Ε. , «Η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ε.Ε, σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ όλα προασπίζει τα σύνορα της, τα οποία είναι και σύνορα της Ε.Ε. Στη φύλαξη των συνόρων μας συνδράμει και δύναμη του Frontex. Πιστεύω ότι οι ευρωπαίοι εταίροι, φίλοι και σύμμαχοι μας, θα πρέπει να αξιολογούν πολύ θετικά το γεγονός ότι το Ελληνικό κράτος κάνει ό,τι πρέπει για να μην μπαίνουν στη χώρα, άρα και στην Ε.Ε, παράνομοι μετανάστες».

Αναφορικά με τα επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Υπουργός ξεκαθάρισε πως η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι συνεχής μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής της βιβλιοθήκης και άφησε αιχμές κατά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τη στάση της, «Θα πρέπει η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία εξαιτίας της απόγνωσης της και της αδυναμίας της να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, να σταματήσει να δίνει πολική κάλυψη, σε αυτούς τους μπαχαλάκηδες στα πανεπιστήμια, γιατί εκτίθεται. Κάποιος που θέλει να λέγεται προοδευτικός οφείλει να ξεκαθαρίζει ότι είναι με την βιβλιοθήκη και όχι με τις βαριοπούλες και τα μπάζα από τις ψευτοκαταλήψεις».

Τέλος, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στο "επιτυχημένο ταξίδι του Πρωθυπουργούς στις Η.Π.Α.," καθώς, όπως είπε, «η παρουσία του ενίσχυσε το κύρος, την δυναμική και την αξιοπιστία της χώρας και αυτό φαίνεται ότι πραγματικά έχει ενοχλήσει πάρα πολύ τους γείτονες».

