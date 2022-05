Οικονομία

Συντάξεις: Η προσωπική διαφορά θα “ροκανίσει” τις αυξήσεις

Σχεδόν οι μισοί συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις… αλλά δε θα πάρουν χρήματα, λόγω της προσωπικής διαφοράς από τον «Νόμο Κατρούγκαλου».

Αυξήσεις στις συντάξεις ετοιμάζει η κυβέρνηση, που θα ισχύσουν το 2023, σύμφωνα με την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που όμως θα είναι επηρεασμένες από τον «κόφτη» της προσωπικής διαφοράς.

Ο ίδιος ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζηδάκης, πραγματοποίησε τη σχετική προαναγγελία, κατά την ομιλία του στο ετήσιο συνέδριο Labor and Insurance Conference του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι μαζί με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, που θα ισχύσει επίσης το 2023 για όλους τους πολίτες, οι συνταξιούχοι θα βελτιώσουν το εισόδημά τους.

Μόνο που η προσωπική διαφορά θα περιορίσει σημαντικά τους τελικούς δικαιούχους. Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα σχετικά με τον πληθωρισμό (6,3% η εκτίμηση της Κομισιόν για το τέλος του έτους) και τον ρυθμό ανάπτυξης (3,5%), αρμόδιες πηγές του υπουργείου Εργασίας θεωρούν ότι η αύξηση που θα δοθεί θα κυμανθεί στα επίπεδα του 5% μεσοσταθμικά. Στις προθέσεις του οικονομικού επιτελείου φαίνεται ότι είναι να μη δοθούν οριζόντιες αυξήσεις. Αυτό σημαίνει ότι είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο στις αποφάσεις που θα ληφθούν στα τέλη του φθινοπώρου να υπάρχει η προοπτική μεγαλύτερου ποσοστού αύξησης για πιο μικρά εισοδήματα (π.χ. έως 600 ευρώ να δοθεί αύξηση 7%). Όμως, το ποσοστό αυτό θα ισοσκελίζεται με μικρότερη αύξηση για υψηλότερα εισοδήματα.

Σε κάθε περίπτωση, το ύψος της προσωπικής διαφοράς θα κρίνει εάν οι αυξήσεις θα είναι πραγματικές ή λογιστικές. Από τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει στο υπουργείο Εργασίας προκύπτει ότι σε ένα ποσοστό άνω του 40%, που μπορεί να φτάσει έως και το 50%, οι συνταξιούχοι θα τύχουν μόνο λογιστικής αύξησης. Αυτό σημαίνει ότι για περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους είναι τέτοια η προσωπική διαφορά που έχει δημιουργηθεί, ώστε μια αύξηση της τάξης του 5% δεν αρκεί για τον μηδενισμό της. Απλώς θα προκύψει περιορισμός του ποσού που λογίζεται ως προσωπική διαφορά και σε καμία περίπτωση δεν θα προκύψει πραγματική αύξηση.

Αντίστοιχα βέβαια θα υπάρξουν περίπου 1,3 - 1,4 εκατ. συνταξιούχοι που πράγματι θα διαπιστώσουν αυξήσεις στις συντάξεις τους. Μόνο που με τον ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού είναι πιθανό αυτές οι αυξήσεις να μην καλύπτουν τη μείωση της αγοραστικής αξίας του εισοδήματός τους.

