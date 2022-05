Κοινωνία

Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα. Αισθητή η επιδείνωση του καιρού.

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε το Σάββατο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ειδικότερα για την Κυριακή (29-05-2022) προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν:

α) από τις προμεσημβρινές ώρες στα νησιά του Ιονίου, στη δυτική Στερεά, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία.

β) από τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Μακεδονία στη βορειοδυτική Πελοπόννησο , ενώ από τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

