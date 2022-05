Αθλητικά

Τσέλσι: Οριστική συμφωνία για την πώλησή της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιβεβαιώθηκε η οριστική συμφωνία για την πώληση της αγγλικής ομάδας.

Η πώληση της Τσέλσι φθάνει στο τέλος της. Οι «μπλε» επιβεβαίωσαν σήμερα (28/05), με σχετική ανακοίνωση, ότι το βράδυ της Παρασκευής (27/05), «προέκυψε οριστική συμφωνία για την πώληση του συλλόγου στην κοινοπραξία Todd Boehly/Clearlake Capital», διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία θα οριστικοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα (30/05).

Πρόκειται σίγουρα, για μία καλή είδηση, για τους παίκτες, αλλά και όλους τους εργαζόμενους, καθώς και τους φιλάθλους της Τσέλσι, που πλέον «γυρίζουν σελίδα» μπαίνοντας στην... μετά-Αμπράμοβιτς εποχή.

Ο νέος ιδιοκτήτης του λονδρέζικου συλλόγου, ο οποίος κατέχει επίσης τους LA Dodgers, θα «μπει δυνατά στο παιχνίδι», παρέχοντας στον Τόμας Τούχελ, περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αρπαγή 6χρονου – Πατέρας στον ΑΝΤ1: Πήρα το παιδί γιατί η μάνα του δεν το πήγαινε στο γιατρό (βίντεο)

Αδερφή Θύμιου: Φοβάμαι μην τον έχουν σκοτώσει

Μωβ μέδουσα: Πού εντοπίζεται - Πώς θα προφυλαχθούμε