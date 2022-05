Υγεία - Περιβάλλον

Ράπτη: παρέμβαση ψυχογηριατρικής σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές

Το πρόγραμμα ψυχογηριατρικής υποστήριξης παρουσίασε η υφυπουργός Υγείας, Ζωή Ράπτη.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση ψυχογηριατρικής υποστήριξης έχει ξεκινήσει σε νησιωτικές και ακριτικές περιοχές της χώρας, με στόχο την βελτίωση της ποιότητας των ηλικιωμένων στον τόπο κατοικίας τους. Το πρόγραμμα ψυχογηριατρικής υποστήριξης που υλοποιεί το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με το Αιγινήτειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και τον Δρ. Αντώνη Πολίτη, Καθηγητή Ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, και της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Johns Hopkins στις ΗΠΑ, καθώς και Επιστημονικά Υπεύθυνο του προγράμματος, παρουσίασε η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη σε εκδήλωση στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού με θέμα: "Ο ρόλος της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης Ψυχογηριατρικής Υποστήριξης στην Κοινότητα".

Πως λειτουργεί το πρόγραμμα

Μέσω του προγράμματος πραγματοποιείται διασύνδεση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με την Τριτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, με τη χρήση τηλεϊατρικής. Συγκεκριμένα, τα τοπικά Κέντρα Υγείας διασυνδέονται άμεσα μέσω ψηφιακής υπηρεσίας με τα Ιατρεία Ψυχογηριατρικής του Αιγινητείου Νοσοκομείου, των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Αλεξανδρούπολης και Πατρών.

Οι υπηρεσίες παρέχονται από ομάδα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, όπως, ψυχίατρο, νοσηλευτή ή/και κοινωνικό λειτουργό ψυχικής υγείας, με κατ' οίκον παρακολούθηση σε σταθερή βάση, δύο φορές την εβδομάδα, αλλά και μέσω τηλεσυμβουλευτικής.

"Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας υψηλού επιπέδου σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, απευθυνόμενο σε ηλικιωμένους συνανθρώπους μας, πάσχοντες από άνοια, κατάθλιψη και άλλα γηριατρικά σύνδρομα, αλλά και στους φροντιστές τους", τόνισε η υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη.

Η Ολοκληρωμένη παρέμβαση ψυχογηριατρικής υποστήριξης έχει ξεκινήσει σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Τήνος, η Σύρος και η 'Ανδρος, σε ακριτικές περιοχές, όπως η Ξάνθη, η Αλεξανδρούπολη και το Σουφλί, αλλά και στην ενδοχώρα της Δυτικής Ελλάδας, στη Χαλανδρίτσα, τα Καλάβρυτα και στην Ερυμάνθεια.

"Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων και των οικογενειών τους στον τόπο κατοικίας τους, καθώς και η κατάλληλη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, ώστε να μην παραγκωνίζονται", τόνισε η κ. Ράπτη.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε ακόμη συνολικά στο έργο του Υπουργείου Υγείας για την βελτίωση της ψυχικής υγείας της τρίτης ηλικίας και ειδικότερα στις νέες δομές που δημιουργούνται για ασθενείς με άνοια, Alzheimers' και διαταραχές μνήμης, με χρηματοδότηση 55 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης.

