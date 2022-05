Πολιτική

Τουρκία: Με παράνομη Navtex δεσμεύει την “καρδιά” του Αιγαίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμετακίνητη στην τακτική των προκλήσεων η Άγκυρα, ανεβάζει στο «κόκκινο» την ένταση στο Αιγαίο.

Αμετακίνητη στην τακτική των προκλήσεων παραμένει η Άγκυρα, επιχειρώντας για ακόμη μια φορά να «ανεβάσει το θερμόμετρο της έντασης» στις σχέσεις της με την Ελλάδα.

Μετά τη Navtex που εξέδωσε στις 24 Μαΐου για το ερευνητικό Yunus, σήμερα εξέδωσε νέα παράνομη Navtex για το ερευνητικό σκάφος Cesme, δεσμεύοντας παράνομα περιοχές μεταξύ Σκύρου – Άη Στράτη και Λέσβου.

Η συγκεκριμένη Navtex, κρίνεται ως παράνομη καθώς η Τουρκία δεν έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει τέτοιες αναγγελίες για αυτή την περιοχή, είναι αυτή:

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ

Γαλλία – Σηκουάνας: Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας όρκα