Σαλαμίνα: Νεκρή μέσα στο σπίτι της 77χρονη - Ανακρίνεται ο γιος της

Η ηλικιωμένη φέρει πολλαπλές εκδορές. Εξετάζεται από την Αστυνομία ο γιος της.

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχή της Κυνοσούρας στη Σαλαμίνα βρέθηκε μία 77χρονη γυναίκα. Το θύμα είχε πολλαπλές εκδορές ενώ η ΕΛΑΣ για την υπόθεση εξετάζει ήδη τον 57χρονο γιο της.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις εντός της ημέρας.

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πειραιά.

