Αχαρνές: ληστής προσποιήθηκε τον πελάτη και μαχαίρωσε 51χρονη

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η αστυνομία

Συνελήφθη 22χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες της 27-5-2022 στις Αχαρνές, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής και τη συνδρομή αστυνομικών του Τ.Α. Αχαρνών και της Ο.Π.Κ.Ε, 22χρονος ημεδαπός, κατηγορούμενος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα και όπως εξακριβώθηκε από την προανακριτική έρευνα, απογευματινές ώρες της 26-5-2022, ο κατηγορούμενος προσποιούμενος τον πελάτη, εισήλθε σε ισόγειο κατάστημα στις Αχαρνές, ιδιοκτησίας 51χρονης αλλοδαπής, με σκοπό την αφαίρεση χρημάτων από την παθούσα, την οποία με χρήση μαχαιριού τραυμάτισε σοβαρά. Στη συνέχεια εξήλθε του καταστήματος και διέφυγε.

Η 51χρονη διακομίσθηκε σε Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Ο 22χρονος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε απορρίψει το μέσο τέλεσης της πράξης (μαχαίρι), το οποίο και κατασχέθηκε.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών."

