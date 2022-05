Αδερφές Πισπιρίγκου: Η απάντηση για το σημείωμα της Τζωρτζίνας

Κοινωνία

Τι απαντά η Ρούλα και η Δήμητρα Πισπιρίγκου για το σημείωμα που βρέθηκε στην τσάντα της Τζωρτζίνας

Για την είσοδο των δικηγόρων των συγγενών ττης σπιτονοικοκυράς στο διαμέρισμα όπου διέμενε αλλά και για το σημείωμα της Τζωρτζίνας που βρέθηκε στην σχολική τσάντα της, στο οποίο αναφερόταν στην μητέρα της με τους χαρακτηρισμούς «κακιά» και «εγωίστρια» απάντησε η Ρούλα Πισπιρίγκου, μέσω του δικηγόρου της.

Ο κ. Παπαδόπουλος μιλώντας για το περιστατικό της εισόδου του δικηγόρου των συγγενών της 69χρονης στο οίκημά της στην Πάτρα.

«Η οικογένεια έχει καταγγείλει το γεγονός της αφαίρεσης της σχολικής τσάντας της Τζωρτζίνας, είναι μία παλιά τσάντα που δεν σχετίζεται με την υπόθεση. Πριν βγει η δικαστική κρίση για το ζήτημα υπήρξε εισβολή στο σπίτι με την βοήθεια κλειδαρά, και γνωρίζω ότι έχει σπάσει και ένα τζάμι και έγινε έρευνα σε αντικείμενα που δεν ανήκουν στην 69χρονη, αλλά στην οικογένεια. Μετά από αυτό, άφησαν την πόρτα ανοιχτή και έφυγαν με αποτέλεσμα να μπουν άγνωστοι στο σπίτι. Όλα αυτά συνιστούν υπερβολές και έχει ενημερωθεί η ασφάλεια», ανέφερε αρχικά.

«Είναι τα διαμερίσματα στον 1ο και 2ο όροφο και όχι σε αυτό που έμενε το ζεύγος Πισπιρίγκου – Δασκαλάκη. Δεν μπορεί να μπαίνει ο οποιοσδήποτε και να αφαιρεί κατά το δοκούν πράγματα από ένα σπίτι. Η αστυνομία έκανε ένα διαχωρισμό και πήρε πράγματα τα οποία να σχετίζονται με την υπόθεση που εξετάζεται, και τί είναι συνδεδεμένο χρονικά με την υπόθεση», πρόσθεσε.

Όσον αφορά στο σημείωμα της Τζωρτζίνας που βρέθηκε, ο κ. Παπαδόπουλος είπε πως, «είναι προγενέστερο της υπόθεσης. Δεν είχε γίνει το χατήρι στο παιδάκι να μεταβεί στην εξοχική κατοικία και γι αυτόν τον λόγο έμεινε με το παράπονο το παιδί».

Ο δικηγόρος των συγγενών της Ευγενίας Κούτρα, Ανδρέας Θεοδωρόπουλος, μίλησε για την μήνυση που κατατέθηκε εναντίον του από την πλευρά της Ρούλας Πισπιρίγκου.

«Είναι νομικά σπανιότατο να μην γνωρίζει ο κ. Παπαδόπουλος ότι τα διαμερίσματα δεν ανήκουν στην Ρούλα Πισπιρίγκου. Μεταβήκαμε στο ακίνητο, διαπιστώσαμε την διάρρηξη του σπιτιού και ανεβήκαμε στον 1ο όροφο, το σπίτι της Ευγενίας Κούτρα. Ό,τι βρήκαμε στο ακίνητο του 1ου ορόφου, θα παραδοθούν στην ανακρίτρια. Για ποιόν λόγο δεν θα δίναμε τα αντικείμενα στην αστυνομία. Το σημείωμα της Τζωρτζίνας, το βρήκε δημοσιογράφος και όχι εγώ», είπε χαρακτηριστικά.

«Ήθελαν να αποκρύψουν στοιχεία για την ενοχή της Ρούλας Πισπιρίγκου, αυτοί που μπήκαν στο σπίτι», τόνισε κλείνοντας.

Οι αναφορές του δικηγόρου της οικογένειας της σπιτονοικοκυράς προκάλεσαν και την «έκρηξη» της Δήμητρας Πισπιρίγκου, αδερφή της Ρούλας.

«Να απαντήσω στον κ. Θεοδωρόπουλο σχετικά με τα όσα είπε στην εκπομπή σας. Οταν πήγα εγώ το πρωί στο σπίτι, και είδα τον κ. Κωνσταντίνο Λέων, τού είπα ότι έχω ενημερώσει την αστυνομία, ήταν έκπληκτος, μου λέει έχει χαθεί η τσάντα του παιδιού, ξέρω πολύ καλά ποιος πήρε την τσάντα του παιδιού. Με ενημέρωσαν ότι η πόρτα του σπιτιού είναι ανοιχτή και ότι υπάρχει κίνδυνος να μπει κάποιος και στο σπίτι της 69χρονης αλλά και στο σπίτι της Ρούλας και του Μάνου», σχολίασε αρχικά.

«Μας ενημέρωσαν από την ασφάλεια και μας συνέστησαν να μείνουμε έξω από το σπίτι, προκειμένου να μην μπει κανείς. Να μας ενημερώσει ο κ. Θεοδωρόπουλος, για ποιόν λόγο μπήκαν στο σπίτι 1.15 το βράδυ και αφαίρεσαν τα αντικείμενα της ανιψιάς μου; Με ποιο δικαίωμα πήραν την τσάντα της; Εμείς εάν θέλαμε να κρύψουμε κάτι δεν θα μπαίναμε να την πάρουμε;», πρόσθεσε.

«Είναι η τσάντα της 1ης δημοτικού της μικρής και κανένας δεν ξέρει γιατί την πήραν. Ήταν ένα ποδήλατο, η τσάντα, και κάποια πράγματα που είχαν αφήσει τα παιδιά όσο ζούσε η Ευγενία Κούτρα. Δεν έχω ακούσει τίποτα για διάρρηξη του σπιτιού. Δεν ξέρω εάν ο Μάνος ανέβαινε στο σπίτι, η Ρούλα πάντως όχι. Εγώ ήμουν σε συνεννόηση όλη τη νύχτα με την αστυνομία που μου είπαν να τους ενημερώσω εάν γίνει κάτι. Εγώ ενημέρωσα μόλις είδα τον κ. Λέων και ήρθε η αστυνομία, και ο ίδιος δεν γνώριζε για την κλοπή της τσάντας. Στο βίντεο που έχει ανεβάσει ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο κ. Λέων δεν ήταν εκεί. Η απόφαση για το σπίτι θα βγει την Δευτέρα. Πώς είναι κληρονόμοι, εάν δεν έχουν κάνει αποδοχή κληρονομιάς;», σημείωσε η Δήμητρα Πισπιρίγκου.

