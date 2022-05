Κοινωνία

Φωτιά στην Μαγούλα

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στη "μάχη" της κατάσβεσης και τέσσερα αεροπλάνα.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά στην Μαγούλα Αττικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά καίει ξερά χόρτα κοντά στην περιοχή Μπαρδαιϊκα και μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά εν υπαίθρω πλησίον της περιοχής Μπαρδαίϊκα στη Μαγούλα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

