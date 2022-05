Πολιτική

Περσικός Κόλπος: Οι διάλογοι των Ελλήνων ναυτικών με τους Φρουρούς της Επανάστασης

«Μην μας πειράξετε» είπαν οι Έλληνες ναυτικοί. «Δεν κρατούνται» λένε τώρα οι Ιρανοί. Ο συγκλονιστικός διάλογος την ώρα του ρεσάλτο.

Oι ιρανικές ναυτιλιακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ που κατασχέθηκαν χθες, Παρασκευή, από τους Φρουρούς της Επανάστασης, δεν τελεί υπό κράτηση, είναι καλά στην υγεία του και βρίσκεται πάνω στα πλοία του, μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim News και αναμεταδίδει το Reuters.

"Το πλήρωμα των δύο ελληνικών τάνκερ δεν έχει συλληφθεί και όλα τα μέλη του πληρώματος... είναι καλά στην υγεία τους και προστατεύονται και τους παρέχονται οι απαραίτητες υπηρεσίες ενώ βρίσκονται επί των πλοίων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο", αναφέρει ο κρατικός Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν σε ανακοίνωση που μετέδωσε το Tasnim.

Οι διάλογοι την ώρα του ρεσάλτο

Την ώρα που οι Ιρανοί κομάντος πάτησαν το πόδι τους στα ελληνικά πλοία, ακολούθησαν σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Star, έντονοι διάλογοι μεταξύ των στρατιωτών και των Ελλήνων ναυτικών.

Οι εικόνες θύμισαν ταινία περιπέτειας όμως ήταν πέρα για πέρα αληθινές. Οι Ιρανοί κομάντος σημάδεψαν με τα όπλα τους τους Έλληνες ναύτες και τους είπαν να μείνουν ακίνητοι και να παραδώσουν τον έλεγχο του πλοίου.

Φρουροί της Επανάστασης: Πώς έγινε το ρεσάλτο στα δύο ελληνικά πλοία

Αρχικά οι Έλληνες ναύτες νόμιζαν πως έχουν να κάνουν με πειρατές. Όμως τελικά τους αποκάλυψαν ότι είναι Ιρανοί κομάντος. Μάλιστα, οι λεγόμενοι «Φρουροί της επανάστασης» του Ιράν, το οποίο είναι ανεξάρτητο σώμα από τον τακτικό στρατό.

Ο τακτικός στρατός αποτελεί το βαθύ κράτος της χώρας και τα μέλη του είναι από τους πιο σκληρούς στρατιώτες.

Ακολουθεί ο συγκλονιστικός διάλογος μεταξύ των Ελλήνων ναυτικών και των Ιρανών κομάντος:

Iρανοί: Μην κουνηθεί κάνεις. Αν έχετε όπλα παραδώστε τα τώρα.

Πλήρωμα: Δεν είμαστε οπλισμένοι. Είμαστε ένα εμπορικό πλοίο. Τι είστε εσείς; Κατάπατάτε τους νόμους.

Ιρανοί: Εμείς είμαστε ο νόμος εδώ. Συγκεντρωθεί τε όλοι στην γέφυρα και ακινητοποιήστε το πλοίο. Παραδώστε τα κινητά σας. Κλείστε τον ασύρματο.

Η μόνη επικοινωνία σας θα είμαστε εμείς.

Πλήρωμα: Έχουμε οικογένειες. Μη μας κάνετε κακό. Είμαστε νόμιμοι.

Ιρανοί: Δε θα πάθει κάνεις κακό. Αρκεί να μη δημιουργήσετε πρόβλημα. Είμαστε ο στρατός του Ιράν.

Καταδικάζει το Φόρειν ‘Οφις

Την ίδια την ώρα θέση για την κατάληψη των ελληνικών πλοίων στο Ιράν πήρε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζοντας το γεγονός. «Η κατάσχεση ελληνικών πλοίων από τους IRGC (Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης) είναι απαράδεκτη. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει δεσμευτεί για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια της ναυτιλίας στα στενά του Ορμούζ». Αυτό απάντησε στον ΑΝΤ1 εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών όταν του ζητήθηκε η θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την κατάληψη των δύο ελληνικών τάνκερ από τους Φρουρούς της Επανάστασης, το επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Πως αντιμετώπισαν οι βρετανικές αρχές παρόμοιο πρόβλημα το 2019

Παρόμοια προβλήματα αντιμετώπισε τον Ιούλιο του 2019 και η Βρετανία όταν τότε οι Φρουροί της Επανάστασης κατέλαβαν δύο βρετανικά πετρελαιοφόρα: το Stena Impero και το Mesdar. Το δεύτερο το άφησαν ελεύθερο σχεδόν άμεσα μετά από οδηγίες που πήραν από τις ιρανικές αρχές. Το Stena Impero όμως, αφού «ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και ξεκίνησαν οι απαραίτητες έρευνες», σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, κατασχέθηκε γιατί «δεν τηρούσε τους διεθνείς θαλάσσιους κανονισμούς».

Τόσο η Βρετανία όσο και άλλες χώρες της Δύσης υποστήριζαν ότι η κατάσχεση του Stena Impero αποτελούσε αντίποινα για την κατάσχεση του ιρανικού υπερ-δεξαμενόπλοιου Grace 1 κοντά στο Γιβραλτάρ, 15 μέρες πριν. Οι Βρετανοί τότε κατηγόρησαν το Grace 1 ότι παραβίασε τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Συρίας.

Τελικά το Stena Impero απελευθερώθηκε δύο μήνες αργότερα, συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο του 2019.

Να σημειωθεί ότι την εποχή εκείνη, για να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας αποφάσισε να στείλει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού της χώρας τα οποία συνόδευαν τα υπό βρετανική σημαία δεξαμενόπλοια κατά τη διέλευσή τους από τα Στενά του Ορμούζ.